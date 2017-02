- Det blir snart en endring, i helga vil været være omtrent det samme som i dag, men antagelig med litt mindre vind, sier meteorolog Olav Krogsæther i StormGeo.

Flytter seg sørover

Det som har gjort at vi har hatt fint vær på Fosen de siste dagene, er et høytrykk som har ligget over Skandinavia. Det er nå i ferd med å snu, og flytter seg sørover, forklarer meteorologen.

- Det vil gjøre at det i løpet av helga vil komme inn litt mer skyer over Fosen, men det ser ut som det vil bli fritt for nedbør, i alle fall frem til søndag ettermiddag, tror Krogsæther.

Regn og sludd

Det som kommer av nedbør vil da være regn og sludd. Temperaturen vil antagelig være det samme som nå, før det fra neste uke av vil bli noe varmere.

- Nå har dere vel rundt null grader flere steder på Fosen, det blir omtrent det samme gjennom helga. Så stiger temperaturen litt på søndag når nedbøren kommer, og på mandag/tirsdag vil temperaturen antagelig komme opp i fire-fem plussgrader, sier Krogsæther.