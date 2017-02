- Det blir merkbart mørkere enn normalt

Lørdag morgen kan vi dessuten se en grønn komet som passerer uvanlig nær jorda.

Månen bruker omkring fire uker på å bevege seg én gang rundt jorden, noe som betyr at månen hver fjerde uke befinner seg på baksiden av vår planet i forhold til solen.

Ikke særlig spektakulær

- Dersom månebanen hadde ligget helt i plan med jordens bane rundt solen, ville månen dermed kommet inn i jordskyggen og blitt formørket hver fjerde uke – vi ville altså fått oppleve månedlige måneformørkelser, opplyser Knut Jørgen Røed Ødegaard i ei pressemelding.

Men slik er et altså ikke; månebanen heller fem grader, og som regel passerer månen derfor enten over eller under jordskyggen. Dette medfører at måneformørkelser i realiteten er ganske sjeldne, og sist gang vi opplevde en stor, total måneformørkelse var i september 2015 – en formørkelse som dessuten var uvanlig stor og langvarig.

- Formørkelsen vi får oppleve til helgen blir derfor ikke særlig spektakulær, men vi kan likevel merke at det intense fullmånelyset blir dempet. Spesielt den ene siden av måneskiven – den som er nærmest sentrum av jordskyggen – blir merkbart mørkere enn normalt og også mørkere enn den andre siden av skiven, forklarer Ødegaard.

Varer lenger enn solformørkelser

Denne halvskyggeformørkelsen vil bli mørkere og mer synlig enn andre tilsvarende formørkelser siden månen trenger langt inn i halvskyggen fra Jorden.

Måneformørkelser varer ofte mye lenger enn solformørkelser, og denne begynner fredag kveld kl. 23.34 norsk tid og slutter først kl. 03.53 lørdag morgen. Men i mye av denne perioden vil formørkelsen være for svak til at vi merker den i særlig grad. Formørkelsen er størst klokken 01.45 norsk tid, og det er spesielt rundt dette tidspunktet vi bør gå ut for å oppleve fenomenet.