Vollan trekker seg om det blir tvangssammenslåing

Kommunestyrepolitikerne i Rissa og Leksvik er alle samlet i Storsalen i Rissa rådhus i dag.

På agendaen står først kommunestyremøte i Leksvik, som politikerne fra Rissa vil overhøre. Deretter er det Rissa sin tur, før dagen avsluttes felles saker som angår Indre Fosen kommune.

Men, før selve møtet ville Ove Vollan si noe om kommunereformen og de siste dagers diskusjon etter at han og varaordfører Liv Darell (Sp) gikk ut og sa de ønsket én kommune på Fosen i tråd med fylkesmannens anbefalinger.

Her er Vollans innlegg i sin helhet:

«For ei uke sia gikk jeg høyt ut og sa at jeg trodde det var mulig å samle Fosen – en gang i framtida. Det har jeg fått både ris og ros for. Jeg gjorde det av to grunner:

Som jeg flere ganger tidligere har uttalt, har jeg en iboende tro på at vår region en gang i fremtiden kunne blitt et lite kraftsenter i nye Trøndelag. Regionen har unike muligheter.

Den andre grunnen er at det gjør vondt langt inn i hjerterota mi, å måtte se på at andre kommuner på Fosen blir slått sammen med tvang. Fylkesmannens tilråding kommer for oss på verst tenkelige tidspunkt.

Med mitt ansvar som styreleder i Fosen Regionråd, ble det her et valg mellom pest og kolera; ett Fosen – eller et Fosen i fullstendig oppløsning.

Da jeg kom med utspillet i forrige uke var jeg mye mer optimistisk på Fosen sine vegne – enn jeg er i dag. Grunnen til det er måten den ene kommunen jobber på.

Stortingsrepresentanten fra Ørlandet går ut og sier at hun ønsker en tredeling av Fosen. Mild i formen, men agendaen skal ingen være i tvil om.

Med kirurgisk presisjon på tidspunkt og buskap ønskes det å skape splid på Fosen.

Hun vet at ordførerne rundt om blir provosert av at hun jobber for tvangs-sammenslåing. Samtidig samles det inn underskrifter som skal sendes til fylkesmannen - med samme formål.

Åfjord og Bjugn har gjort gjensidige vedtak om å få bli en kommune – etter et hardt og intenst arbeid. Men sånn det ligger an vil de etter alt å dømme få avslag.

Vi i Indre Fosen vet at det er mange tøffe tak man skal igjennom før man kommer så langt, og det hadde vært enormt frustrerende for oss også – om vi hadde måttet opplevd det samme.

Og det kan jeg si her og nå: Dersom det blir tvangssammenslåing på Fosen, vil jeg trekke meg som styreleder i regionrådet.

Det har vært ei spesiell uke – der jeg har diskutert denne saken med mange av dere. Det jeg sitter igjen med nå i ettertid – og som gjør meg faktisk ganske rørt – er hvor sterkt engasjementet for – og oppslutninga om – Indre Fosen er.

Jeg har stor forståelse for at deler av Indre Fosen vart rysta av at jeg gikk ut så tydelig som jeg gjorde, og vil berolige alle med at hjertet og engasjementet mitt ligger dypt planta i Indre Fosen – og fremfor alt hos ansatte og innbyggerne våre.

Jeg vil også framover stå på for Indre Fosen, lytte og jobbe i lag med dere for at Indre Fosen skal bli en mønsterkommune, med alle de gode kreftene og ressursene vi har å spille på her. Og med våre sunne verdier og redelighet skal vi samarbeide godt med kommunene rundt oss.»

Innspill

Det ble åpnet opp for litt meningsytring etter innlegget.

- Dette var et av dine bedre innlegg Ove. Vart fornøyd med deg nå, sa Per Kr. Skjærvik (Ap).

- Jeg registrerer at Ove Vollan er ganske ydmyk i dag. Utspillet han og varaordføreren i Rissa kom med om at de ønsket én kommune i Fosen, gjorde noe med tillitsforholdet vi har til politikerne i Rissa. Det skape unødvendig uro, påpekte Line Marie Rosvold Abel (V).

Varaordfører i Leksvik, Bjørnar Buhaug sammenlignet utspillet Vollan og Darell hadde om at de ønsket én kommune i Fosen med brura som gikk til sengs med fem andre. Uhørt, mente han.

- Artig å se at folk kan innrømme at de kanskje har vært litt for frittalende. Leksvik har med seg en veldig skjør tillit i sammenslåingsprosessen. Jeg ble litt provosert da jeg så utspillet. Jeg vet det sitter en kar nede i Oslo og leser alt som skrives om kommunesammenslåing. Slik det har blittt kan det oppfattes som et folkekrav at Fosen skal bli én kommune, men vi klarer ikke å løse det selv, sa varaordfører Buhaug.

Knut Ola Vang (Ap) foreslo at politikerne i løpet av dagen skulle bli enige om en felles uttalelse fra Indre Fosen i forhold til fylkesmannens anbefalinger. Noe det ble enighet om å gjøre.