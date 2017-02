- En Fosen-kommune vil kunne krysse av alt på sjekklista over målene som regjeringa har til kommunereformen. Når Aarbergsbotten da sier at tredeling er den beste løsninga, så lurer jeg på om hun har forstått hensikten med reformen, sier Ogne Undertun, ordfører i Bjugn (Ap).

Ørland og Bjugn

Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) gikk tidligere ut i Fosna-Folket og oppfordret til en tredeling av Fosen: Ørland går sammen med Bjugn, Åfjord, Roan og Osen går sammen, og Indre Fosen består.

Aarbergsbotten tror, i motsetning til Fylkesmannen, ikke at tiden er inne for å slå sammen hele Fosen, men har tro på at det vil komme på sikt.

«Forundret over ordfører i Bjugn»

I samme intervju sier Aarbergsbotten også følgende:

- Jeg blir litt forundret over ordfører i Bjugn som vektlegger så hardt arbeidet som er gjort mellom Åfjord og Bjugn. Han vet veldig godt at den løsningen innebærer at både Roan og Ørland vil stå alene, og tross alt har arbeidet med å slå sammen de to kommunene ikke pågått i så lang tid.

Stikk i strid

Undertun mener på sin side at uttalelsene fra Aarbergsbotten er stikk i strid med målene om større regioner og mer robuste kommuner.

- Hun velger et ørlandsperspektiv framfor det store nasjonale målet. Det kan umulig være en lykkelig Sanner som leser dette i Oslo, sier Undertun.

- Det er rimelig lett å gjennomskue at Aarbergsbotten ønsker tvang mellom Ørland og Bjugn for å utligne det «forspranget» som Indre Fosen har fått som Fosens desidert største kommune. Bjugn kommune har lojalt fulgt Sanners oppfordring om å søke dialog med våre naboer. Når Ørland sa nei, snudde vi oss mot Åfjord. At Aarbergsbotten forsøker å raljere over dette har hun neppe regjeringen i ryggen på, sier Undertun.

Brutte samarbeid

Han tror at en tredeling av Fosen vil føre til brutte samarbeid og høyt konfliktnivå. Fosen-kommunene samarbeider i dag som oppgaver som IKT, helse og barnevern, for å nevne noe.

- En tredeling vil bety mye krig og konflikt, fordi alt av interkommunale samarbeid vil blir kasta opp i lufta. De nye kommunene vil forsøke å løse oppgavene selv og si opp avtalene vi har i dag. De nye kommunene vil gjøre alt de kan for å posisjonere seg og gjøre nettopp sin kommune til tyngdepunktet på Fosen, sier Undertun.

Kan avvente

Selv om Bjugn nylig har vedtatt sammenslåing med Åfjord, sier Undertun at han kan være villig til å sette det prosjektet på vent dersom det er politisk vilje til å danne kun én kommune på Fosen.

- Hvis det blir en slik tredeling som Aarbergsbotten skisserer tror jeg ikke Fosen kommune vil bli en realitet. Det vil sikkert ta 30 til 40 år får det kommer en ny debatt om kommunestruktur. Derfor må man være villig til å ofre noe, sier Undertun.

- Komplisert

Flere av ordførerne på Fosen har vært positive til å samle Fosen til én kommune. Søndag samlet ordførere og rådmenn seg i Vanvikan for å diskutere saken nærmere. De skal samles igjen i Fosen regionråd 3. mars, etter at interne diskusjoner er tatt. Bjugn har allerede innkalt til ekstraordinært kommunestyre 14. februar.

- Jeg kom til søndagens møte med realisme. Dette er komplisert. Samtidig dro jeg til møtet med overbevisning om at en Fosen-kommune er det mest fornuftige om vi først skal endre kommunestrukturen med tvang, sier Undertun.

Realistisk?

- Opplever du at Fosen kommune er et realistisk prosjekt etter søndagens møte?

- Det største hinderet er at Indre Fosen er midt i en sammenslåingsprosess, og at en ny sammenslåing kan skade det arbeidet. Det hadde i så fall vært svært uheldig. Derfor er utfordringa å klare å realisere Fosen kommune uten at det ødelegger for Indre Fosen, sier ordføreren.

Innertier

- Hvordan kan det gjøres?

- Det er mange måter å gjøre det på, men akkurat hvordan må diskuteres innad i kommunene. En løsning kan være å se på tidsaspektet, og utsette det til 2024.

- Indre Fosen står midt i en prosess som berører ansatte og politikere kraftig, og det å skulle hive dem ut i et nytt kaos forstår jeg er vanskelig. De må få fullføre sin prosess først. Men mellomløsninger er bortkasta dersom Fosen kommune er målet. Fosen kommune er en innertier for kommunereformen, sier Undertun.