Marianne overtar for Jan Helge

Som første vararepresentant til kommunestyret for Senterpartiet, er det Gisle Brattgjerd som nå tar over for Grydeland som fast medlem av kommunestyret.

Eks-ordfører søker fritak fra alle politiske verv Tidligere ordfører for Senterpartiet i Roan, Jan Helge Grydeland, søker om fritak fra alle politiske verv i Roan.

Jan Helge Grydeland hadde imidlertid oppgaver i flere andre fora. Der er det Marianne Strøm som overtar Grydelands plass. Strøm er fra før fast medlem av kommuenstyret.

Slik ser kommunestyrets endringer av medlem/varamedlem i ytterligere utvalg/nemnder og råd ut:

Formannskap medlem: Marianne Strøm

1.vara: Ola Håvard Krogfjord

2.vara: uendret (Hanne Hårstad)

3.vara: Jan Birger Sandmo

4.vara: Roger Gjessing

Valgnemnda medlem: Marianne Strøm

1.vara: Ola Håvard Krogfjord

2.vara: uendret (Hanne Hårstad)

3.vara: Jan Birger Sandmo

4.vara: Roger Gjessing

Administrasjonsutvalget medlem: Marianne Strøm

1.vara: Ola Håvard Krogfjord

2.vara: uendret (Hanne Hårstad)

3.vara: Jan Birger Sandmo

4.vara: Roger Gjessing medlem

Skatteutvalget medlem: Marianne Strøm

1.vara: Ola Håvard Krogfjord

2.vara: uendret (Hanne Hårstad)

3.vara: Jan Birger Sandmo

4.vara: Roger Gjessing medlem

Forhandlingsutvalget varamedlem for Hanne Skjæggestad velges Marianne Strøm