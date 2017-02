Elev fraktet til sykehus etter at han tok fyr under kjemieksperiment

Det var i naturfagtimen ved en Fosen-skole at ulykken skjedde torsdag. Elevene holdt på med et kjemieksperiment med lærer til stede. Ved et uhell skal det ha skjedd en eksplosjon, og en elev skal ha tatt fyr. Ifølge rektoren ved skolen skal en snarrådig lærer ha slukket brannen ved å ta en jakke over eleven. Eleven ble fraktet til sykehus etter hendelsen. Fosna-Folket får torsdag kveld opplyst fra guttens familie at han har 2.- og 3. grads forbrenning i ansiktet.

Vil ikke ta noen

- Etter det jeg har blitt fortalt, begynte sønnen min å brenne i håret, på skuldrene og på klærne, sier guttens far til Fosna-Folket.

Ifølge familien er det ikke helt klart hvorvidt gutten slipper fra ulykken uten varige, synlige skader.

- Skolen må ta dette på alvor og undersøke hvordan dette kunne skje. Jeg er ikke ut etter å ta noen, men skolen må sørge for at slike ting aldri skjer igjen, sier gutten far.

Han mener skolen bør koble inn politiet i saken.

- Slipper varige mén

Rektoren ved skolen sier de foreløpig ikke har kontaktet politiet. Vedkommende sier det etter forholdene går bra med den skadde gutten.

- Det går etter forholdene bra og han slipper uten varige mén. Det er det de opplyste på sykehuset i hvert fall, sier rektoren.

Ifølge vedkommende skjedde uhellet etter at elevene var ferdige med kjemieksperimentet.

- Menneskelig svikt

Når Fosna-Folket spør om hvordan det kunne skje en eksplosjon med lærer til stede, svarer rektoren at det ikke er ønskelig å gå nærmere inn på årsaken til ulykken da det er barn som er involvert.

- Dette er en menneskelig svikt. Et uhell. Heldigvis gikk det bra, alt tatt i betraktning, sier rektoren.

Vedkommende synes det er for tidlig å uttale seg konkret om eksakt hva som har skjedd, og hvordan det kunne skje.

- Det viktigste akkurat nå er å følge opp elever og ansatte som var involvert i episoden. Vi kommer selvsagt også til å gå gjennom rutinene i etterkant, opplyser rektoren.

- Elevene opplevde det sikkert som dramatisk?

- Ja, det gjorde de nok. Vi har hatt debrief med klassen. Foreldre er også informert. Vi har også vært på besøk hos eleven på St. Olavs hospital. Det virker som det etter forholdene går bra, sier rektoren.