Planlegger utsiktspunkt ved tunnelåpning

Arbeidet med ny fylkesvei 723 fra Ryssdalen til Herfjord i Åfjord skal etter planen starte i september i år.

- Fantastisk utsikt

Fra toppen av Ryssdalen blir det ei 146 meter lang bru over dalen og inn i Ryssdalstunnelen på den andre siden.

- Det blir en fantastisk utsikt fra brua, men vi kan ikke legge opp til at folk skal stoppe på brua. Derfor planlegger vi en utsiktsplass ved tunnelåpningen, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene.

Ferdig i 2019

For ved tunnelåpningen er det et lite mer eller mindre flatt område som i dag er dekket av skog. Fra der vil fremtidens turister ha fin utsikt over gaupterrenget i Ryssdalen og videre utover mot havgapet. Ryssdalsbrua vil i tillegg til fundamenter på begge sider, holdes oppe av to søyler. Den ene blir over 40 meter høy. Nyveien fra Ryssdalen til Herfjord skal stå ferdig høsten 2019. Prosjektet lyses ut på anbud i vår.