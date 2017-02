I dag forsvinner NRK fra FM-nettet

Dermed kan rikskringkastingens radiokanaler bare høres på dab-radio.

Radiolyttere i de to fylkene kan fortsatt høre P4 og Radio Norge på gamle radioer fram til 21. april, og 189 lokalradioer til minst 2022. Helt fram til slukkingen onsdag har NRK vært i sving for å utbedre DAB-dekningen på mindre steder i de to fylkene.

Romsdals Budstikke skrev før helgen at butikkene i distriktet var i ferd med å tømmes for DAB-adaptere til bil, og at leverandørene sliter med å levere.

Dermed fortsetter slukkingen av FM-nettet for nasjonale kanaler, som begynte i Nordland 11. januar. Fra midten av desember er det kun digitalradio som gjelder i hele landet for nasjonale kanaler.