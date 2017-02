Dropper venterom

Fosna-Folket har fått henvendelse fra en leser som lurer på om det ikke blir venterom på Røvik i framtiden.

- Behov for rom

Vedkommende mener det bør være et rom for de som kommer med buss til ferjeleiet, og må vente. Han har også observert at rommet brukes av flere.

- Det ikke trengs et stort oppholdsrom, men at det bør være et lite rom det bør gå an å gå inn i, mener han.

Reguleringsplan

I reguleringsplanen som ligger ute til høring er det ikke beskrevet annet enn at dagens bygg skal rives og erstattes med nytt toalettbygg, som også skal inneholde handikaptoalett og parkering i umiddelbar nærhet.

LES OGSÅ: Ekstrabevilgning til nytt ferjeleie

Frist for innspill

Kontaktperson fra Statens vegvesen, Christian Hohl opplyser følgende til oss via e-post:

«Det er ikke tenkt bygget oppholdsrom. Men det skal bygges et slags leskur i tilknytning til toalettbygget sånn at folk kan vente i le for vær og vind.»

Frist for å komme med innspill til høringen er satt til 24. februar.