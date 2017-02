Det er fryktelig unødvendig at kyr skal behøve å få i seg biter av ølbokser og glassflasker, synes ørlandsbonden.

- Tydelig at kua plagdes

- Det var blod på fôrbrettet og kua sleika seg rundt munnen. Det var tydelig at kua plagdes. Jeg fant deler av en boks som hun hadde spist på, forteller han.

Omtrent én gang i året oppdager bonden at dyra har fått i seg deler av bokser som er kuttet opp av slåmaskin og havna i rundballpressa, deretter i fôret.

Og det er nemlig i kumagen at tomgodset ditt kan ende opp, etter at bonden har kjørt på jordet med slåmaskin og rundballepresse. Boksene kuttes deretter opp til små biter, og inntas sammen med fôret av kyrne, som ikke sorterer ut småbiter når de spiser.

Klare ikke se alt søppelet

- Vi finner en god del biter av bokser i løpet av et år. Mye når vi gjør klart til å gjødsle, men det havner dessverre i maten kyrne skal spise. Vi klarer jo ikke å se dette, det havner i rundballpressa og så kuttes det til små, skarpe biter som kan gjøre stor skade og i verste fall føre til at dyret må avlives, forklarer Hernes.

Kua får kvast, som er svært smertefullt og også kan være dødelig. Kvast er når skarpe biter av metall eller annet materiale havner i kuas mage, vandrer videre og skjærer seg videre ut i kuas kropp etter hvert som kua beveger seg. De skarpe bitene kan så nå kuas lunger og hjerte, og føre til betennelse.

Han nevner at det har hendt at kyr spiser spiker og annet metall, som tradisjonelt behandles med magnet som trekker til seg fremmedlegemet fra kuas mage.

- Men magneten trekker ikke til seg aluminium, som boksene er lagd av, sier Hernes.

Må følge med

Operasjon av kua er sjelden lønnsomt og ofte uaktuelt, så det viktigste man kan gjøre er rett og slett å la være å hive fra seg søppel lang veikanten, forklarer han.

- Èn ting er at vi skal holde det rent og pent rundt oss, men det er også viktig å tenke på at dette kan føre til store smerter og i verste fall ta livet av kua, sier Hernes.

- Hvordan gikk det med kua som hadde spist på bitene av boksen?

- Det ser ut som at det kun var overfladiske rifter og kutt i munnen, men vi må følge nøye med og håpe at det ikke er flere biter. Det kan gå bra, men det har også hendt at det ikke går bra og at kua må avlives, forteller Hernes.

Oppfordrer folk til å tenke seg om

Han tror ikke at folk nødvendigvis gjør dette med vilje, men håper at de som kaster søppel langs veikanten kan tenke seg litt om neste gang de tenker å hive bokser ut av bilvinduet.

- Det er mest energidrikkbokser og ølbokser vi finner. Det er noe svineri. Oppfordringa mi er at folk må tenke seg litt om, ta med seg søpla si og ikke kast bokser og flasker langs veien slik at det kan havne i fôret og skade dyrene, sier han.