Ønsker museum i støysonen

De to har vært i samtale med Ørland kommune ved Thomas Engen. Da ble de bedt om å komme med innspill eller merknader i samband med til kommuneplanens som lå ut til høring inntil forrige uke. Reilo skriver under som initiativtaker, Ørsleie som forretningsfører.

Har innløst ett av tre bygg i rød sone Forsvarsbygg har per februar 2017 innløst 61 av totalt 176 bygninger i rød støysone rundt Ørland flystasjon.

Forsvarsbygg har tidligere overtatt denne eiendommen fra Gunnhild Gjestad Søtvik.

Lagerbygningen på eiendommen huser i dag Reilo Design og et lokalt museum.

Forsvaret

Det er nå planer om å danne en ny stiftelse, foreløpig under arbeidsnavnet «Den forblåste omvei». Stiftelsens formål vil være å forvalte et samtidsmuseum, kunstmuseum og verksteder, og i tillegg er det tanker om å bygge opp et forsvarsmuseum. Stiftelsen vil ha et styre bestående av lokalhistorisk interesserte personer fra Ørland, og jobbe for samarbeid med andre museer i Trøndelag.

– Jeg ser blant annet for meg at vi kan samarbeide med forsvarspensjonister, sier Reilo til Fosna-Folket.

Overtakelse

Reilo sier at en av hans ideer er å gjøre museumsaktiviteten til et møtested for forsvarspensjonistene.

– Vi har gjort henvendelse til Forsvarsbygg om å kjøpe eiendommen, og de har i prinsippet ikke noe imot å avhende eiendommen til en stiftelse. De henviser til at kommunens plan er å omgjøre samtlige av de eiendommer som Forsvarsbygg erverver i rød sone til LNF områder, skriver Reilo og Ørsleie i brevet til kommunen.

Stiftelsen ønsker å få overta eiendommen med alle dens bygninger.

Nyttig

Det er i dag vanskelig å få tak i bygninger til dette formålet, men her kan både fjøs og våningshus omgjøres til egnede lokaler, i tillegg til den lagerbygning som er i bruk i dag. De trur at Ørlands befolkning og tilreisende vil ha stor nytte av at disse planene blir realisert, og at museum og verksted vil være positivt for bolysten i området.

De ber om at Ørland kommune tar planene med i betraktning når det skal vurderes om bygningene skal rives/omgjøres til LNF.

– Jeg har flere ideer, men det er litt omfattende å ta over telefon, sier Reilo.