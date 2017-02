Skattefunn-rekord i Sør-Trøndelag og resten av landet

I 2016 var det totalt ca. 6900 aktive forskningsprosjekter i Skattefunn-ordningen. Det er en økning på 1100 fra året før. I Sør-Trøndelag var det 589 bedrifter som fikk støtte til forskningsprosjekter i 2016. Det er 48 flere prosjekter i 2016 enn året før. Siden 2013 har vi sett økning på 54 prosent i antall forskningsprosjekter som har fått Skattefunn-støtte i Sør-Trøndelag.

- Forskning viktig

- Jeg er glad for at det er så stor aktivitet i mitt fylke og at vi ser en økning i bruken av Skattefunn i år igjen. Det viser at vi har bedrifter som tør å satse, og det lover godt for fremtiden. Vi trenger økt verdiskaping og flere jobber og da er forskning en viktig forutsetning for dette, sier Ove Vollan, stortingskandidat for Høyre fra Sør-Trøndelag.

Stor vekst

Det har vært en betydelig vekst i antall forskningsprosjekter gjennom de siste årene. Nye tall fra Forskningsrådet viser at bruken av Skattefunn har økt blant norske bedrifter hvert år siden 2013. I 2016 var det nesten 3000 flere aktive søknader til ordningen enn i 2013.

- Tallene viser at dette er en etterspurt ordning i næringslivet, som virker. Skattefunn er enkel å bruke og treffer i stor grad små og mellomstore bedrifter, sier Vollan.

De norske investeringene i forskning og innovasjon ligger under gjennomsnittet blant OECD-landene. Regjeringen har derfor styrket Skattefunn-ordningen for å bidra til økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet.

- Det er tydelig at satsingen gir resultater. Som tallene viser er det en betydelig vekst i forskningsprosjekter som får støtte, gjennomsnittlig størrelse på forskningsprosjektene har blitt større og de utvidede rammene gjør at ordningen benyttes mer av større bedrifter, sier Vollan videre.