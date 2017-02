Populært tiltak skal friste unge til omsorgsyrket

– Vi har gode erfaringer med dette gjennom en god del år, derfor fortsetter vi med tilbudet i år, sier Sigrid T. Angen, sektorleder for helse i Osen.

– Et innblikk

Det er ungdommer som har lyst til å prøve seg ved Osen sykehjem og/eller omsorgsbolig man søker.

– De unge blir ikke satt direkte i pleien, men bidrar med samvær, aktivisering og under måltidene. Poenget er at de skal få et innblikk i det å arbeide i omsorgssektoren. Mange har søkt årlig, og en del søker flere år på rad, sier Angen.

Også andre

Sigrid T. Angen legger til at Osen kommune i tillegg også formidler annen type arbeid på vegne av andre som trenger en håndsrekning med maling og så videre i sommerferien.