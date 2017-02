Over 600 underskrifter skal leveres til Fylkesmannen

Kampanjen heter «Hjelp oss å slå sammen Bjugn og Ørland til 1 kommune», og er lagt ut på nettstedet Minsak.no. Kampanjen ble opprettet mandag forrige uke, og har i skrivende stund fått 614 underskrifter.

«Fly å vainj»

Slagordet er det samme som forrige gang: «Fly å vainj, hainj i hainj». Intiaitivtakerne skriver følgende under oppropet:

«Bjugn og Ørland kommuner hører naturlig sammen. Nå må Fylkesmann gripe inn for å slå sammen Bjugn og Ørland til 1 kommune, uten noen heftelser og avtaler fra partene. Dette kan gjøres av den nye kommunen for å bestemme hva og hvor i den nye kommunen».

Sendes inn snart

- Nå er vi snart klare for å trykke på knappen og sende inn underskriftene til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Hun blir nødt til å gi oss et svar om hva hun tenker å gjøre med saken videre, sier primus motor Thor Bretting.

Bretting er også representant for Høyre i Ørland kommunestyre.

Bretting stod i bresjen for et lignende innbyggerinitiativ med i desember i 2016. Det endte med et rungende nei til dialog med Ørland i Bjugn, mens politikerne i Ørland valgte å avvente resultatet av prosessen Bjugn er inne i med Åfjord.

- Skjøt fart

Tirsdag forrige uke fattet Åfjord og Bjugn vedtak om sammenslåing, og søknad om fusjon er allerede sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne gang skal underskriftene overleveres til Fylkesmannen.

- Antall underskrifter skjøt fart etter at det ble ja i Åfjord og Bjugn. Mange er uenige i vedtaket, og synes politikerne er i utakt med folket sitt, sier Bretting.

Tett samarbeid

Ifølge Bretting eksisterer det også en Facebook-gruppe med nesten 1000 medlemmer som jobber for sammenslåing av Ørland og Bjugn.

Han trekker fram geografisk nærhet og utstrakt samarbeid over kommunegrensene som argument for dette.

Grensejustering

- Men kan ikke det samarbeidet fortsette selv om Bjugn slår seg sammen med Åfjord?

- Det vil bety helt andre konstellasjoner. Dessuten har vi fått flere henvendelser fra folk som ønsker grensejusteringer dersom Fylkesmannen ikke tar underskriftskampanjen på alvor. Flere ønsker å løsrive seg fra Bjugn dersom sammenslåinga av Bjugn og Åfjord trumfes gjennom, sier Bretting og nevner områder som Ervik, Høybakken og Stallvika i Bjugn der det har blitt ytret ønske om grensejusteringer.

Ett Fosen

Siden oppropet ble opprettet i starten av forrige uke har Fylkesmannen kommet med sin endelige tilrådning til kommunestruktur på Fosen. Rådet er klart og tydelig: Fylkesmannen ønsker en kommune på Fosen fra 2020. Flere ordførere på Fosen har sagt at de er positive til å samle Fosen til ett rike, og søndag møttes ordførere med rådmenn i Vanvikan for å diskutere nærmere.

- Mange er mot at det blir en kommune på Fosen. Flere foretrekker en tredeling, der Ørland og Bjugn går sammen, Åfjord og Roan går sammen, Indre Fosen består og Osen står alene, sier Bretting, som mener 2020 uansett er for tidlig.