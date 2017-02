I april skal hun samarbeide med Salieri produksjoner under Salieri Festival i april. Da skal hun være med på Stemmen og Jungelboken, noe hun ser frem til.

- Alltid vært glad i teater og sang

- Jeg gleder meg. Musikk er en av mine store interesser, og jeg har alltid vært glad i teater og sang, sier Øverdal.

Håpet er å kunne holde på med musikk resten av livet, forteller hun.

- Jeg liker veldig godt å formidle følelser gjennom sang, og er derfor veldig glad i å opptre, forklarer Øverdal.

Stemmen er en originalproduksjon av Jakob Godø Nordli, som Vanja har gått på musikklinja på Heimdal videregående skole sammen med.

Historier om diskriminering

- Dette er en forestilling som inkluderer sitater og historier fra folk som har opplevd diskriminering, enten det har vært på grunn av etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller annet. Vi skal gi dem en stemme, forklarer Øverdal.

Til forestillingen er alle instrumenter tatt vekk, og man sitter kun igjen med stemmen. Musikk vil også bli brukt som et av elementene for å fortelle historien.

- Musikk som har blitt diskriminert; som samisk joik, gospel og hip hop, musikere som har blitt diskriminert eller sitater fra sanger som har tekst som kan knyttes til diskriminering. Alle instrumenter blir stripet bort og man står kun igjen med stemme, og en vokalgruppe som legger et a capella-bakteppe for forestillingen, forteller Øverdal.

Det er et veldig sterkt manus, synes ungjenta fra Roan.

- Det blir en fin forestilling uansett om man har et forhold til diskriminering eller ikke. Dette er også en ganske ny måte å jobbe på, siden det ikke skal øves for mye, så vi vet ikke hvordan forestillingen ender opp tilslutt, men alt ligger til rette for at forestillingen skal bli fin, sier hun.

- Lo og grein om hverandre

Jungelboken er en musikal for hele familien. Sammen med klassen fra Heimdal var Vanja også med på å sette opp Jungelboken i 2015, på kultursenteret ISAK. Da fylte de salen til alle tre forestillingene, med publikum i alle aldre.

- Det var alt fra bittesmå unger som ble skremt når tigeren Shere Khan kom inn, til ungdommer som lo og grein om hverandre til besteforeldre som satt og storkoste seg. Nå er vi heldige å få gjøre den på nytt i en sal som rommer 2000 publikummere, sier Øverdal.

Hun håper at det blir fullt i salen også denne gang.

- Vi håper jo selvsagt at det blir fullt, hvor gøy hadde ikke det vært? Jeg er så glad for at jeg får spille ulvemoren Raksha igjen, som er som en mor for Mowgli og har passet på ham siden han var liten. Nå har det blitt farlig for ham i jungelen, og da er det ikke lett for en mor å gi slipp, forteller Øverdal.

- Morsom musikk

Hun forklarer at folk vil kjenne igjen den kjente historien om Jungelboken, men at dette blir en annerledes versjon.

- Det er morsom musikk skrevet av Svein Gundersen og et artig manus skrevet av Arne Lindtner Næss og Wayne McKnight. Forestillingen er regissert av Sissel Tørring som regisserte den med oss sist gang, og koreografi av Jakob Godø Nordli og Selina Stoane, som er en New York-basert danser og artist, forteller Øverdal.