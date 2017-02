Dette enkle utstyret kan berge liv og bolig

Fra 2010 ble der krav om installasjon av komfyrvakt i alle nye boliger, men i boliger bygd før den tid mener brannvesenet at dette bør ettermonteres. På landsbasis var det i fjor hele 1344 utrykninger som følge av brann eller branntilløp på komfyren. Sør-Trøndelag er i feil ende av denne statistikken, men 113 utrykninger. I Nord-Trøndelag er tallet lavere, med 21 utrykninger.

40 prosent færre døde

- Om alle hadde hatt komfyrvakt installert i hjemmet kunne vi redusert antall dødsfall som følge av brann med 40 prosent, sier branninspektør Bjørn Vik i Fosen brann- og redningstjeneste (FBRT) til Fosna-Folket.

I praksis fungerer komfyrvakten slik at når en føler montert over komfyren registrerer for sterk varme, så sender den trådløst et signal som kutter strømmen i komfyrens stikkontakt. Ved ettermontering kan utstyret enkelt monteres på plass i løpet av minutter.

Hjemmeboende eldre

Brannsjef Johan Uthus i FBRT anbefaler sterkt alle å sørge for at de har komfyrvakt montert i boligen. Brannvesenets erfaring er at alle kan glemme mat på en påslått komfyr, men samtidig ser de at hjemmeboende eldre nok er særlig utsatt for komfyrbranner. Mange i denne gruppen bor også i eldre boliger.

Onsdag 8. februar arrangeres det nasjonal komfyrvaktkampanje, der over 200 brannvesen, feiervesen og elektrisitetstilsyn skal sørge for lokale aktiviteter. Som en del av kampanjen vil det også bli installert komfyrvakt hos noen som har behov for det i kommunene som deltar i kampanjen.

Åfjord, Brekstad og Botngård

Johan Uthus forteller at FBRT i løpet av dagen vil stille med stand på Brekstad, i Åfjord og Botngård for å informere om betydningen av komfyrvakt.

Sjøl om det koster noen kroner i kjøpe utstyret, så vil det for mange være en god investering.

- Mange vil spare på forsikringen, ved at de får en bonus på forsikringspremien om de har komfyrvakt, forteller Johan Uthus.