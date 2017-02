Voldtektstiltalt fosning pågrepet i Spania

Mannen ble i mai 2015 siktet for voldtekt av en jente som var under 14 år gammel. Strafferammen for forholdet er på 10 år, og minimumstraffen på 3 år. Fosningen er senere tiltalt for det samme forholdet.

- Mannen ble pågrepet på en bopel i Spania fredag kveld, opplyser førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes som etter planen skal være aktor i saken.

Den siktede fosningen har tidligere benektet at han på noen måte hadde hatt et seksuelt forhold til fornærmede i saken.

Det var Spaniaavisen som først meldte om pågripelsen.

Møtte ikke i retten

Saken mot fosningen var første gang berammet i mai 2016. Tiltalte møtte da ikke opp. Saken ble på nytt berammet til oktober, men heller ikke da møtte fosningen. Nå var saken berammet for tredje gang.

- Rettssaken skulle starte i Fosen tingrett i dag. Vi har hatt problemer med å få tak i tiltalte. Han ble derfor etterlyst internasjonalt, opplyser førstestatsadvokat Soknes.

Utlevering

Påtalemyndigheten i Norge har vært kjent med at den tiltalte mannen har oppholdt seg i Spania. Etter pågripelsen, vil tiltalte etter hvert bli utlevert til Norge.

- Det blir nå jobbet med det formelle rundt dette. Vi satser på å få gjennomført utleveringen i løpet av kort tid. Så vil rettssaken bli berammet på nytt, forklarer Soknes.

Lokalavisa har så langt ikke lyktes i å få en kommentar fra tiltaltes forsvarer.