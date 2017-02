Skal skyte 52 gauper

Onsdag denne uka startet gaupejakta. Det er totalt 52 dyr som kan felles i Norge under kvotejakta som startet 1. februar, 30 færre dyr enn i fjor.

Sterkt truet

Flest gauper kan felles i Midt-Norge, hvor totalkvoten er 25 gauper. Det er rovviltnemda som har fastsatt kvoten for regionen.

Fosen naturvernforening sendte i november i fjor inn klage til Klima- og miljødepartementet der de viser til at gaupa er sterkt truet, og at bestanden nå er på et lavmål. I klagen foreslår foreninga en kvote på totalt 15 dyr. Av dem skal det være maksimum to voksne hunndyr, og ingen reservekvote.

For Fosen ba de om at kvoten reduseres fra fire til to gauper.

Ikke medhold

31. januar ble det imidlertid klart at departementet har sluttført behandlingen av klager, og at ingen av kvotene ble endret.

I begrunnelsen skriver departementet at antall ynglinger i regionen på ligger på eller over det regionale bestandsmålet, og at kvoten som rovviltnemda har fastsatt derfor kan opprettholdes.

«Departementet ber om at nemda følger nøye med effekten på bestanden», skriver de.

Bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge, fordelt på syv forvaltningsregioner for rovvilt.

Det ble registrert 52 familiegrupper på landsbasis i Norge før jakta i 2016, altså under det nasjonale bestandsmålet.