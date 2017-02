Ordførere og rådmenn i historisk møte

Etter at fylkesmann i Sør-Trøndelag kom med sin tilråding der hun klart går inn for én kommune på Fosen, bestemte rådmenn og ordførere seg for å møtes på ny. Rådmennene og ordførerne fra alle de seks kommunene på Fosen møttes til et uformelt møte i Vanvikan i bygget til Leksvik Industriell Vekst (LIV) i Vanvikan.

- Vi løftet tilrådinga til fylkesmannen. Når hun kommer med ei så klar tilråding, er det klart at vi må forholde oss til det, sier Stjern.

Åfjordsordføreren sier de vil ta et formelt møte i regionrådet der de vil diskutere vegen videre. Når det vil bli er hun ikke sikker på, men det kan komme i i begynnelsen av mars.