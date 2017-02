Starten av uka vil by på en del vind, opplyser hun.

Vinden øker på

- Det blir ganske mye fint vær utover uka, men samtidig er det et lavtrykk vest for oss med et kraftig stormsenter som kommer inn over Island. Det gjør at vinden vil øke på, så det vil nok kunne blåse opp til stiv kuling i dag og i morgen, sier meteorolog Beate Tveita i StormGeo.

Bortsett fra det vil det være lettskyet og opphold. Fra onsdag vil det bli litt roligere vindforhold, men det kan fremdeles blåse frisk bris og opp til liten kuling, opplyser hun.

- Temperaturmessig så ligger det på et par plussgrader i ytre strøk i dag, med minusgrader i indre strøk. Utover uka vil temperaturene synke, det vil bli ned mot fem til ti minusgrader også i ytre strøk, sier meteorologen.

Kaldt hele uka

Det blir altså kaldt på Fosen utover uka, noe som vil holde seg i alle fall frem til helga, ifølge meteorologen.

- Da ser det ut som vinden dreier til sørvest og temperaturene stiger til noen plussgrader igjen, og det vil også kunne komme litt nedbør fra seint lørdag og søndag, sier Tveita.