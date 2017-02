Søket etter ny sjef er i gang

Selskapet Fosen Facility Solutions ble dannet for å kunne gi små firmaer på Fosen en mulighet til å være med på verdiskapningen som skjer i samband med de store vindmølleutbyggingene på Fosen.

– Vi har noen kandidater i kikkerten, sa Rolf Øia under næringslivet i Åfjords frokostmøte sist fredag.

Paraplyorganisasasjon

Bakgrunnen for dannelsen av fosenfirmaet er at Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA har gått sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. I utbyggingsperioden vil det bli et enormt behov for tjenester. Ved å fungere som en slags paraplyorganisasjon for de små leverandørene, vil FFS gjøre lokale tjenesteytere i stand til å stille opp i konkurransen med de store.

– Det er spesielt kravene som Statkraft stiller til helse, miljø og sikkerhet som gjør at små firmaer får vanskeligheter med å nå opp i konkurransen. Det handler om å få utnyttet vindkraftutbyggingen mest mulig, sier Oddbjørn Rømma. Han er styremedlem i det relativt nystartede firmaet.

Større og tyngre

Rolf Øia sier FFS vil være større og tyngre, og dermed være bedre til å ivareta HMS-kravene som utbygger stiller. Han utelukker ikke at de kan komme til å leie in ekstern kompetanse på dette som har med HMS å gjøre.

– Statkraft har et uttalt ønske om at mest mulig av verdiskapninga skal skje lokalt. Da må tjenestene være på et konkurransedyktig nivå, sier Rømma.

Øia sier de har mottatt støtte fra Sør-Trøndelag fylke gjennom Innovasjon Norge til å bygge seg opp. Han mener stillinga som daglig leder for FFS må være Fosens mest spennende jobb for tida.

Vindmøller

I utgangspunktet vil FFS være en organisasjon rigget for å ivareta det som foregår under utbygginga. Da vil det i en periode være underskudd på tjenester på Fosen. I denne fasen kommer FFS inn for å organisere de små slik at de blir sterke. I tillegg til utbygginga av vindmøller skal det også bygges en fylkesveg mellom Åfjord sentrum og Stoksund.

I begynnelsen av 2018 kommer kroatene. Den danske vindmølleprodusenten Vestas kommer med 130 personer. Alt dette er personell som skal forlegges og forsynes på Fosen. Vestas vil bli den største kjøperen av tjenester. Det skal være skrevet en intensjonsavtale mellom FFS og Vestas.

Rolf Øia never flere grunner til at FFS vil bli viktige. Blant annet vil det kreves en viss pondus i forhandlinger. Underleverandører skal levere slik at kundene blir fornøyde.

Drivkraft

Den som skal lede FFS må være i stand til å se muligheter for å tjene penger. Vedkommende må være både systematisk og pragmatisk.

– Vi er på utkikk etter en operativ leder. Ikke en som bare skal sitte bak et skrivebord, sier Øia.

Han sier den som driver dette vil måtte være klar til å trø til klokka ti en lørdags kveld.