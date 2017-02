Penger til overs

Sluttregnskapet viser at det står igjen en rest på drøyt 970.000 kroner av midlene som er bevilget til skoleutbyggingen.

Økonomisk overskit

I september 2013 bevilget kommunestyret i Rissa 200 millioner kroner til nytt skolebygg i Rissa sentrum. I mars 2014 ble rammen utvidet til 235 millioner kroner.

I juni 2015 ble det bevilget 2,5 millioner kroner i kulturstøtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og i november samme år ble det bevilget 1,5 millioner kroner til sceneteknisk utstyr.

Total ramme for nye Åsly skole ble på 239 millioner kroner.

Forslag

Styringsgruppa for nye Åsly skole foreslår at restbeløpet settes av til to formål. Det ene er vei til vareinngangen på kantina, og det andre er utsmykking av sørveggen.

Kantina på skolen ble oppgradert undervegs i byggeprosjektet, noe som førte til at Mattilsynet krevde at kantina måtte deles inn i en ren og en skitten sone. Vareinngangen skal være i skitten sone. Det er derfor behov for at varene leveres på nordsiden av skolen. Dette ble gjort i byggeperioden.

Trenger veg

Det som nå gjenstår for å få kantina godkjent av Mattilsynet er å etablere en adkomstveg til vareinngangen. Det antas at dette vil koste mellom 600.000 og 900.000 kroner.

Dersom det er midler til gode etter at vegen er bygd, anbefales det at resten brukes på utsmykking.

