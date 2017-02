Driver delikat design i havgapet

Under det siste frokostmøtet til Åfjord Utvikling var designeren Magnus Osnes en av nykommerne i kommunen som presenterte seg sjøl og det han driver med.

– For det jeg arbeider med er det ikke nødvendig å sitte på noe bestemt sted, forteller Osnes. Han forteller at han kommer i personlig kontakt med kunder gjennom kundemøter.

Tjuesjuåringen har i sitt virke har han arbeidet med et vidt spekter av oppdrag. Bokomslag, tekst, layout, lærebøker, brosjyrer T-skjorter og redaksjonelt design er noe av det han kan skilte med. Illustrasjoner til bøker og bilder til magasiner og artikler er annet han har bidratt med.

Mye av det Osnes driver med griper inn i det som Sølvi Murvold i Aurora holder på med. Daglig leder i Åfjord Utvikling, Rolf Øia, forteller at de har koplet samme disse to med tanke på at de skal få utnyttet sine talent og ferdigheter i felleskap.

– Det handler ikke om å konkurrere, men å gjøre hverandre gode, sier Øia.

Designeren kommer fra Nord-Trøndelag, men har funnet seg til rette på Stokkøya. For en dreven designer finnes det neppe noe bedre sted på Trøndelagskysten å ha et kontor enn i Bygdeboksen med utsikt til elementene like utenfor.

– Design handler om å skape identitet, sier Osnes.