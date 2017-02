Bondelaget tilfreds med arealplan

Sør-Trøndelag Bondelag og Ørland Bondelag er tilfreds med at Ørland kommune legger vekt på utvikling av landbruket innenfor støyutsatt område. Det er Lars Morten Rosmo og Ulf Kirkbakk som står som har skrevet under brevet.

Viktig næring

De peker på at presiseringen i kapittel 3.4 er et viktig signal til landbruket om at dette er ei viktig næring også i et støyberørt område. De peker også på viktigheten av at fraflyttede boliger og tomteområder i fremtiden ikke framstår som avfallsområder eller på annen måte er estetisk problematiske. Slik de ser det er dette ivaretatt på en god måte i planen.

Fredning og vern

Et kapittel tar for seg nasjonale bestemmelser knytta til freda og verneverdige bygninger og annet kulturmiljø.

– Det er viktig at en påser at registeringen av disse er tilstrekkelig omfattende til å vurdere framtidig vern og bruk, skriver saksbehandleren.

De har også kommentarer til planbestemmelser som er revidert. Bondelaget har gitt sin tilslutning til innholdet i formuleringene om LNF-områdene.

­– Det er svært viktig å ivareta landbrukets interesser ved tilbakeføring av tomtene der boligene er revet til jordbruksareal, skriver de om dette.

Kulturmiljø

Et eget kapittel i arealdelen av kommuneplanen tar for seg bevaring av eksisterende regionale verdifulle bygninger og annet kulturmiljø innenfor rød støysone. Bondelaget viser til nasjonale bestemmelser for verneverdige bygninger og kulturlandskap. De framhever at slike verdier må registreres på en forskriftsmessig måte. De mener det må lages en plan for bevaring og ikke minst bruk av områdene.

– Kulturmiljøer er som oftest avhengig av aktiv bruk av miljøene knyttet til aktiv jordbruksdrift, anfører de i sin uttalelse.

Spredt bebyggelse

Bondelaget rtegistrerer at planen legger til rette for spredt boligbygging, og at det i disse tilfeller skal tas tilbørlig hensyn til aktiv jordbruksdrift. Spredt boligbygging må ikke skje inne i sammenhengende jordbruksområder, på dyrka eller dyrkbar jord, heter det i planen. Dette er de fornøyde med.

I disse områdene tillates ikke oppføring av ny støyømfintlig bebyggelse så som boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler eller barnehager.

– Det er viktig at oppramsing inne i parentesen ikke fremstår som fullstendig, men at det kan finnes formål som ikke er nevnt, anfører saksbehandleren.

Positive effekter

Som en sluttkommentar ønsker Bondelaget å peke på at det er viktige endringer som er gjort av kommunestyret, og vi ser fram til at disse blir endelig vedtatt. Ørland Kommune kommer til å få store positive effekter av etablering av Ørland Kampflybase I form av økte skatteinntekter, økt verdiskaping, sysselsetting og bosetting.

– Da er det viktig at de deler av kommunen og den del av kommunens befolkning som blir mest berørt av støy ivaretas på en god måte. Disse planbestemmelsene er viktige for menneskene som tar den største belastningen ved etablering av Kampflybasen, skriver de.

De er også viktige for ivaretakelse aktiv landbruksdrift og fortsatt verdiskaping i landbruket på tross av støyen. De er ikke minst viktige for utvikling av kulturlandskapet på Ørland for å hindre en forslumming av rød sone rundt flyplassen.