Søker det enkle og naturlige livet

Den felles lidenskapen for friluftlivets gleder er det som driver paret, og det som betyr noe er å være mye ute. Gjerne på langtur med hund, året rundt.

- Vi er turbomser, friluftsfanter. Og det er det vi trives best med, forklarer Haugen.

Lommekjent på Hardangervidda

Sammen har de to kjøpt hus i Rødberg, ikke langt unna Hardangervidda. De har satt seg et felles mål om å tilbringe 150 døgn på tur dette året, ikke nødvendigvis fordi 150 døgn i seg sjøl er et mål, men fordi det hjelper dem til å ta de riktige avgjørelsene for å kunne være der de vil være, forklarer Haugen.

Han har selv et mål om å bli lommekjent på Hardangervidda med tida.

- På lang sikt har jeg en tanke om å bli så godt kjent på vidda at det blir som å sitte med kartet, kjenne navnet på alle nutene og dalførene. Nå er jo vidda veldig stor, så om jeg kommer i mål vet jeg ikke, forteller han.

Turnusjobbing og toukersturer

De jobber begge i helsevesenet, Åse er utdannet sykepleier, og Magnus er miljøarbeider. Når de ikke jobber, er de på tur. Gjerne i toukersperioder. Magnus forklarer at de bruker en dag på pakking, og så har de fjorten-femten dager sammen ute på tur før det er tilbake på jobb igjen.

- Da trør vi til, og jobber litt ei ukes tid sånn at vi kan bruke resten av tida vår på å være på tur, forklarer Magnus.

Huset de har kjøpt seg fungerer mer som en base enn et hjem, ifølge Haugen.

- Før vi kjøpte huset i mars i fjor, hadde Åse jobbet et år på kennel og jeg bodde i ei enkel koie på 36 kvadratmeter uten strøm og vann med alt jeg eide. Koia ble litt lita for to, og selv om vi begge har bodd enkelt de siste årene så kjenner vi at det i høst var godt å komme fra tur og kunne ta seg en dusj, sier han.

Søker det enkle, naturlige livet

Sammen er de begge i en slags søken på det enkle, naturlige livet, men med huset som base så er det enkelt å koste på seg strøm og vann og heller prioritere komme seg mer ut.

Fra før har Åse datteren Vår på 8 år som også er med på tur. Hun har nå fått en egen slede som hun skal få prøve ut med hundene i vinterferien.

I sommer var Vår med på en fjorten dager lang tur på vidda, og selv om det var litt uffing til å begynne med så var det ingen tvil om at turen satte spor hos henne.

- Da turen begynte å nærme seg slutten var det ingen tvil om at det var den fineste turen hun hadde hatt, sier Magnus.

- Samfunnet er for prestasjonsorientert

- Vi prøver å gjøre det veldig enkelt, det handler om å komme seg ut. Samfunnet i dag er blitt litt for prestasjonsorientert, det snakkes mye om å gå Norge på langs eller å dra på ekspedisjon. Vi kunne sikkert gjort det, men da er vi igjen nødt til å bruke mye mer tid på planlegging, vi ville ikke fått like mye tid til å være på tur og bare eksistere, sier Magnus.

Det holder ikke med ei langhelg ute i marka for Magnus. Først etter fire-fem dager ute føler han seg i harmoni med naturen. Da har han fått ristet av seg hverdagen.

- På den fjerde eller femte dagen kommer det en rastløshet, og jeg begynner å tenke på om det ikke er mer jeg skal gjøre. Livet er så enkelt, ikke som man er vant til i hverdagen. Da går jeg og knekker litt kvister, henter litt ved.

"Tvergasteinsroen"

Ifølge Magnus får du får ikke tid til å virkelig ta naturen inn over deg og riste av deg hverdagens rutiner før det er gått fire-fem dager, og det er også derfor paret forsøker å få til så lange turer som mulig. Da har de enda rundt ti dager igjen å bare være i sameksistens med naturen på etter at den rastløse perioden er over.

Det er først da at man virkelig begynner å kjenne på friluftslivets gleder, men også føle på hva man setter pris på å komme tilbake til i hverdagen når turen begynner å nærme seg slutt, mener Magnus, som sammenligner det med Arne Næss og Tvergasteinsroen.

Tvergastein var filosofens Arne Næss sin hytte ved Hallingskarvet, der han kunne dyrke «det autentiske livet, med anledning til langvarig konsentrasjon»

- Arne Næss er medskyldig i at jeg er så mye ute på tur, jeg har lest mye av ham, om forstår hva han mener med han snakker om Tvergasteinsroen, forteller Magnus.

Forsterker naturopplevelsen

Hundene spiller en viktig rolle i turlivet, og selv har Magnus jobbet for hundekjører Ralph Johannesen og Inger-Marie Haaland.

På kennelen der har Magnus fått lære mye.

Jeg er takknemlig for ballasten jeg har fått derfra. Når hund og menneske fungerer sammen optimalt så er det også med på å forsterke naturopplevelsen, sier Magnus.

Vidda i april

Når april måned kommer, skal paret være ute på vidda hele måneden.

- Hvordan er vidda i april?

- Det er den beste tida. De siste fem årene har jeg vært på vidda hvert år i hele april. Da bærer snøen overalt, det er godt og varmt og du må ha solfaktor femti i trynet, forteller Magnus.

Selv om det kan komme dager i april som er ganske tøffe ute på vidda, setter man pris på å kjenne sola i ansiktet og på å trekke ned hetta, forklarer han.

- Det er noe eget. Når du er så mye ute, så setter du også ekstra pris på å kontrastene fra vintermånedene. I april kan du ta av hetta og gå uten lue. Du blir våryr på en helt annen måte.

- Må ta noen valg for å kunne leve sånn

Han forstår at det for mange kan virke som det ideelle livet, men for å kunne leve på denne måten er man også nødt til å ta noen valg som ikke nødvendigvis lar seg forene med jobb og verdier for alle andre.

- Det er en takknemlig ting å gjøre, men det er mange valg vi er nødt til å ta for å kunne leve på denne måten. Mange ser bare gullsiden av det, og ikke baksiden av medaljen, sier Magnus.

Det å leve som Magnus og Åse gjør, gjør at man ikke får truffet familie og slekt så ofte. Bortsett fra datteren Vår så er det oftest telefonisk kontakt med familien.

Magnus og Åse deler også sine turerfaringer på bloggen, der de legger ut bilder og skriver om det de opplever.

- Vi prioriterer dette

Magnus forteller at det ikke hadde gått an om han hadde en egoistisk familie som ikke forstod at det er slik de ønsker å leve.

- Det er klart at vi kjenner litt på det innimellom og vi forsøker å delta på bryllup og begravelser hvis det er nær slekt. Men det er bedre å bare si det rett ut som det er, at vi prioriterer dette, og så gjør vi det fullt ut i stedet for å være på et søskenbarntreff og være misfornøyde. Da blir det en dårlig greie for alle.