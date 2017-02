Ny journalistpris til Fosna-Folket

Fosna-Folket ved Alexander Killingberg, Skjalg Ledang og Knut Inge Blix Furuseth vant prisen Lokaljournalistikk under utdelingen av Den trønderske journalistikkprisen på Hellkonferansen. Lokalavisa vant prisen for sin dekning av rådmannsaken i Leksvik.

- Det er ingen gladsak vi vinner pris med. Vår dekning har nok også vært tøff for enkeltpersoner. Da er det godt å vite at vi har gjort alt vi kan for å se saken fra alle tenkelige sider. Vi har forsøkt å snu hver stein. Som i andre saker, er det heller ikke her bare en skurk og en helt. Vi har forsøkt å få fram nyansene. Men det viktigste er at Fosna-Folket har sørget for åpenhet rundt en sak som i høyeste grad angår offentligheten, sier redaktør Alexander Killingberg i Fosna-Folket.