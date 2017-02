Meldte bevisst feil antall arbeidstimer til NAV

Straffen må gjennomføres i løpet av 60 dager.

114 643 kroner for mye

Ifølge tiltalen mottok kvinnen arbeidsavklaringspenger fra NAV, og leverte samtidig inn meldekort hvor hun unnlot å opplyse om timer hun hadde arbeidet i samme periode. Timene som ble ført på meldekortet dannet grunnlaget for NAVs utbetaling til kvinnen, og konsekvensen av at hun unnlot å opplyse korrekt antall arbeidstimer, var at hun fikk utbetalt 114 643 kroner hun ikke hadde krav på. Dette medførte følgelig tap hos NAV.

Gjorde det bevisst

Den tiltalte kvinnen møtte og erkjente seg skyldig da retten behandlet saken. I løpet av perioden juni 2012 til desember 2014 oppga kvinnen at hun hadde arbeidet 52,5 timer, mens NAV sin kontroll med kvinnens arbeidsgivere viser at hun hadde arbeidet 1268,5 timer. Kvinnen mottok derfor 114 643 kroner fra NAV som hun ikke hadde krav på. Tiltalte erkjente i retten at hun bevisst unnlot å oppgi riktig antall timer. Hun begrunnet dette med økonomiske problemer. Retten vektla kvinnens tilståelse samt lang liggetid hos politiet i formildende retning, og dømte kvinnen til 30 timers samfunnsstraff.