Fjellet får flere navn

Etter en møysommelig prosess har navnekonsulentene kommet fram til hvordan flere stedsnavn i Ørland skal skrives. Et av stedene har fått to likestilte navn.

De to stedene er et gammelt gårdsnavn på Opphaug midt på Ørlandet og det høgeste fjellet på øya Storfosna. Gården Ballsnes eller Balsnes, begge former har vært brukt, har gitt navn til både et vassdrag og ei slette. Nå har saken med navnene vært innom både Språkrådet og Kartverket, og de har kommet til sin konklusjon.

Navnesak

Kartverket reist navnesak på skrivemåten av bruksnavnet til gårdsnummer 82 bruksnummer 2 i Ørland kommune, og andre stedsnavn som kommer av dette navnet. Innspillene kom fra grunneierne Arnljot Balsnes og Leif Leth-Olsen.

I 1992 ble det vedtatt at skrivemåten skal være Ballsnes. Saken ble gjenreist etter ønske fra Ørland kommune på grunn av mangelfull saksbehandling den gangen. Kommunen har tenkt å bruke navnet i adressering. Saken har vært på høring. De to grunneiere og kommunen går inn for skrivemåten Balsnes.

Muljert l

Stedsnavntjenesten har tilrådd skrivemåte. De mener i utgangspunktet at Ballsnes er det mest korrekte, sia det stemmer best med den lokalt nedarva uttalen av navnet. Men den viser også til at Balsnes har lang skrifttradisjon.

Balsnes blir vedtatt skrivemåte for bruksnavnet til gårdsnummer 82 bruksnummer 2. Balsnessletta blir vedtatt skrivemåte for bruksnavnet til gårdsnummer 82 bruksnummer 9. Balsneselva blir dermed skrivemåte for et elvenavnet som kommer av bruksnavnet. Vedtaket er i samsvar med ønskene til grunneiere og kommune, og med langvarig skrifttradisjon med én l.

Fjelltoppen

Tidligere landbrukssjef Bernt Jørgen Stranden reiste navnesak på hva den høyeste toppen på øya Storfosna skal hete. Stranden er i dag bosatt i Jøssund i Bjugn kommune, men kommer sjøl fra opprinnelig fra øya.

Stedsnavntjenesten viser til at på kartserien N50 brukes Fosenfjellet som navn på massivet, men også på den høyeste toppen. Stranden reiste i 2013 saken på vegne av folk på Storfosna.

Lokalt mener en at det korrekte navnet er Vettaheia. Saken har vært ute på høring i Ørland kommune, og Stednavntjenesten for Midt-Norge har mottatt flere høringsuttalelser. Alle fra folk med tilknytning til Storfosna. De er enige om at Vetta – eller Vættaheia er det korrekte navnet på fjellet. Kommunen går inn for formen Vættaheia.

Språkrådet

Språkrådet har stilt med tung kompetanse i saken. Eli Johanne Ellingsve og Tor Erik Jenstad har vært navnekonsulenter. De viser til at på amtskartet fra 1800-tallet brukes formen Fosenheia. Innsamlingskartet til Økonomisk kartverk, handskrevet, datert juni 1969, gir følgende opplysninger:

Fosenfjellet står som navn på massivet med større skrifttype. Fosenheia står som navn på høgeste topp i vestkant av massivet med mindre skrifttype, høyde 158 meter.

To navn

I vurderinga si skriver navnekonsulentene at dokumentasjonen viser bruk av to ulike navn om fjellet, Vettaheia og Fosenheia. Innspillene fra Storfosna viser at formen Vettaheia er brukt lokalt. Fosenheia, som er brukt skriftlig, kan være et såkalt «vegens navn», et navn som er brukt av dem som reiser forbi, eller som ser fjellet fra lengre avstand.

Likestilling

Det er ikke uvanlig at fjell har ulike navn sett fra ulike vinkler. Førsteleddet i Vettaheia er norrønt viti, norsk vete og viser at det har vært signalbål på fjellet i eldre tid. På uttrøndersk område skrives ordet normalt Vetta – i navn (eneste unntak er Vættan i Rissa). Navnekonsulentene tilrår derfor skrivemåten Vettaheia. De har ingen innvending mot skrivemåten Fosenheia.

– Begge navneformene, Vettaheia og Fosenheia, bør stå som likestilte former, skriver Språkrådet i si innstilling.