– Mellomløsninger blir alt for dyrt

I siste kommunestyremøte i Åfjord fremmet Venstre sammen med Kristelig Folkeparti et forslag om å blåse liv i planene om én fosenkommune. Forslaget ble lagt fram av Brit Helen Hoås fra Kristelig Folkeparti og var et felles forslag fra Krf og Venstre.

Gunnar Petterson påpeker at Åfjord Venstre også tidligere har poengtert at en burde ha gått for en felles løsning der hele Fosen er med.

Vegvalg

Åfjord Venstre fremmet også forslag om en kommune på Fosen under kommunestyrets møte i desember. Da ble det sagt at løpet var kjørt, men nylig uttalete både Rissas ordfører Ove Vollan (H) og Rissas varaordfører Liv Darell (SP) at hele Fosen bør samles til en kommune. Et vegvalg som Petterson mener er i tråd med Fylkesmannens uttalelser og som etter Åfjord Venstres mening er det mest framtidsrettede alternativet for regionen.

– Det er vanskelig å se meningen med alle forhandlinger om samarbeid den ene eller den andre veien. Det vil føre til en fragmentert region. Fosen har i flere tiår vært et skoleeksempel på godt regionalt samarbeid, uttaler Petterson.

Felles løsning

Prosessene som pågår nå gjør etter Pettersons mening at en kaster bort både tid og penger. Han mener fosningene må komme sammen og arbeide for en felles løsning som kan gagne alle innbyggerne. Det vil være med på å løfte både næringsutvikling og videre utvikling av regionens infrastruktur.

– Sjøl har jeg arbeidet i 30 år med boring og ferdiggjøring av brønner i Nordsjøen, noe som har bidratt til at Norge har en stor lommebok. Kommunesammenslåingsprosjektet kunne aldri blitt styrt og drevet slik det nå gjøres, dersom ikke nasjonen Norge hadde en stor sparekonto å ta av. Dette er spill med fellesskapets penger. Fordyrende prosesser i alle ledd! Samfunnsøkonomisk er det ikke bærekraftig, tordner venstreveteranen fra Åfjord.

Uklar fylkesmann

Petterson mener og at Fylkesmannen har vært uklar. Hun burde allerede i starten ha sagt klart fra om at det var ønskelig med én kommune på Fosen. Hvilke arbeidsoppgaver kommunene skulle utføre i framtiden burde også ha kommet på bordet fra begynnelsen av, mener han.

– Da hadde vi hatt et mer konkret utgangspunkt. Regionrådet på Fosen var tidlig tydelig i sitt standpunkt om en storkommuneløsning. Kan vi ikke nå legge feider bak oss og prøve en gang til? Åfjord Venstre går inn for en kommune på Fosen og ønsker flere med på laget, slår Petterson fast.