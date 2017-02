Traktor veltet

Politiet meldte om hendelsen på Twitter like før klokken 17.00.

Traktoren skal ifølge politiet ha ligget delvis i veibanen sør for enden av flystripa på Ørland flystasjon. Ambulanse fraktet sjåføren til legevakt etter hendelsen. Det var en 69 år gammel mann som kjørte traktoren.

"Fører er formentlig letter skadet", skriver operasjonssentralen på Twitter.

Hjalp fører

Politibetjent Agnar Vold sier de ankom ulykkesstedet like etter at helse hadde kommet. Sjåføren i bilen som kom like bak traktoren hjalp traktorføreren ut av traktoren og varslet fra om ulykken. Stedet er få kilometer fra legevakta og ambulansestasjonen på Brekstad.

Det lekket diesel fra traktoren etter velten.

Politiet rekvirerte tungberger for å fjerne den veltede traktoren.