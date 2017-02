Sp i nord og sør slår seg sammen

Lørdag vil etter alt å dømme det formelle vedtaket skje, ved at fylkesårsmøtene i begge trøndelagsfylkene treffes. Fra før har Høyre i Sør- og Nord-Trøndelag blitt til Trøndelag Høyre med en fosning som leder: Michael Momyr fra Åfjord.

Husdal i valgkomiteen

Under fylkesårsmøtene i Sp skal også leder og nestleder av interimsstyret for Trøndelag Senterparti velges.

Tomas Iver Hallem er av valgkomiteen innstilt til ledervervet og Jorid Oliv Jagtøyen som nestleder.

Valgkomite for fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterparti i februar 2018 skal også velges. Ola Borten Moe er innstilt som leder av komiteen. Som medlemmer i valgkomiteen foreslås også en fosning: varaordfører Jon Husdal i Åfjord. Ellers er følgende foreslått til denne komiteen: Hege Nordheim Viken fra Høylandet, Anne Berit Lein fra Steinkjer, Oddbjørn Bang fra Orkdal, Steinar Lyngstad fra Namdalseid, Bjørg Marit Sæteren fra Oppdal og Johan Petter Skogseth fra Frosta.

Synergier

I arbeidsplanen for 2017 står følgende blant annet å lese:

«… Interimsstyret i Trøndelag Senterparti (fylkesstyrene i Nord og Sør Trøndelag Senterparti) skal i arbeidsåret jobbe for å bygge fylkesorganisasjonene sammen. Selv om en sammenslåing ikke skjer før 01.01.2018 (med forbehold at årsmøte i 2017 vedtar dette) må man jobbe seg godt sammen på tvers av fylkesgrensene slik at man kan hente ut de synergier som er mulig. Det være seg samarbeid om arrangementer, ulike aktiviteter gjennom året og gjennomføring av valgkamp for å nevne noe …»