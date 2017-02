Forplikter seg til «grønt skifte» i landbruket

Dyrk Fosen er et treårig prosjekt som ønsker økt fokus på miljøvennlig utvikling av landbruket på Fosen. Ifølge saksdokumentet innebærer dette en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klimaet vårt enn i dag.

Husdyr, grønt og lokalmat

«Fosen er rikt på ressurser og kompetansemiljøer innen landbruk. Samarbeid mellom kommunene vil styrke den videre utviklingen av næringa», heter i det i saksdokumentet.

Det er særlig tre prioriterte områder i prosjektet, nemlig husdyr, grønt og lokalmat.

Det er tenkt at prosjektet skal organiseres gjennom en styringsgruppe, en felles prosjektleder og «pådrivere» innen hvert av de tre områdene.

Finansiering

Sentrale aktører i trøndelagsregionen er også involvert gjennom såkalte workshops.

Arbeidet skal finansieres med 60 prosent eksterne midler og 40 prosent egenandel fra kommunene på Fosen. Med en prosjektleder ansatt i 50 prosent stilling, tre «pådrivere» ansatt i 20 prosent stilling samt utgifter til møter og reisevirksomhet er det budsjettert med 1,6 millioner kroner til prosjektet i 2017.

100 000 kroner hver

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen skal dekke inn 500 000 kroner av dette, mens bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmannen og regionale utviklingsmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar med henholdsvis 200 000 kroner og 300 000 kroner. Det er videre tenkt at både Ørland, Rissa, Åfjord, Bjugn og Leksvik skal slutte seg til planen og bidra med 100 000 kroner hver. Roan og Osen skal bidra med 50 000 kroner hver.

Sentral politiker inn

I kommunestyremøtet tirsdag i Bjugn ble det enstemmig vedtatt å slutte seg Dyrk Fosen, imidlertid under forutsetning at prosjektet faktisk oppnår ekstern finansiering, og at «en sentral politiker» fra Bjugn inngår i styringsgruppa.

Laila Iren Veie (Sp) ble etter forslag fra varaordfører Hans Eide (Sp) valgt som representant, mens Jan Vollan (H) er vara.