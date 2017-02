- En god indikator på hvordan bestandene ligger an

Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) som står bak hagefugltellingen.

Natursti for hele familien

I Austråttlunden er det på forhånd satt opp foringsautomater, og ved eika ble det søndag gjort i stand natursti og gløggservering for hele familien.

Et bur med sauetalg var hengt opp for å lokke fuglene frem, og både fugl og ekorn besøkte foringsautomatene, til stor glede for både store og små som hadde møtt opp til familiearrangementet i lunden.

De offisielle dagene er lørdag 28.og søndag 29.januar, men for at blant annet skoler og barnehager skal kunne bli med har NOF inkludert også uka før og etter selve helga. Oppskriften er enkel: Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på Internett etterpå på fuglevennen.no.

Skal ikke sprengfore fuglene

Jørgen Søraker fra NOF svarte på spørsmål om hagefugltellingen, og det var også kommet inn en del spørsmål på sms i forkant, noe som tyder på at hagefugler vekker interessen hos mange.

- Når mange er med på tellingen, så får vi en god indikator på hvordan bestanden ligger an, forklarer Søraker.

Et av spørsmålene fra de oppmøtte gjelder foring av hagefugl, og om man skal gjøre dette året rundt.

- Nei, hvis man sprengforer så kan man risikere at hekkingen starter tidligere. Det er ikke noe problem i vintersesongen, men man bør være forsiktig utover dette, svarer Søraker.

Engasjerer på tvers av generasjoner

Det er artig å se at hagefugltelling engasjerer på tvers av generasjoner, og at det kommer mange registreringer fra Fosen hvert år, sier fagleder natur ved Besøkssenter Våtmark Ørland, Ingrid Bjørklund.

- Den nye foringsplassen ved eika fungerer veldig fint ved at vi kommer nært inn på fuglene. Kjempeartig for barna når de får se fugl og ekorn på nært hold. For øvrig får jeg mange tilbakemeldinger fra folk som synes det er hyggelig å sitte å se på fuglene ved eika. Flere av de som var innom oss i Austråttlunden skulle hjem å telle fugl i egen hage og registrere på nettstedet til hagefugltellinga, sier hun.