- Vi hadde en liten kontroll i går kveld, i 60-sonen ved fylkesveg 718 i Uddu. Det resulterte i to forenklede forelegg, vi ble fort avslørt, forteller Øystein Braseth.

Tilpasser kjøringa

Med avslørt mener han at noen oppdaget kontrollen, og varslet videre om dette på Facebook.

- Er det et stort problem at folk varsler om kontroller?

- Vi merket det godt etter de to foreleggene at kontrolen var blitt varslet om. Det gjør jo at folk tilpasser kjøringa si, og vi får ikke det riktige bildet av trafikken på stedet, sier Braseth.

Da kontrollen mandag kveld ble oppdaget ble dette varslet om både i form av blinking med lys og på sosiale medier.

- Ikke ulovlig

- Det er i alle fall tre grupper der det varsles om kontroller, ei lukket og to åpne. Det er ikke ulovlig å varsle fra om kontroller, så det er dessverre vanskelig å komme dette til livs. Vi må bare appellere til folks samvittighet og tankegang, sier Braseth.

De to foreleggene som ble gitt på stedet i går burde likevel svi litt for de to mennene som ble målt til henholdsvis 81 km/t og 73 km/t. Bøtesatsene er økt fra 1.januar.

- Hvor høy blir fartsbota for å ha holdt disse hastighetene?

- Det er ganske mye penger. Han som kjørte i 81 km/t må ut med 8300 kroner, og han som holdt 73 km/t må ut med 3700 kroner, opplyser Braseth.