Ungdomsrådet fikk gjennomslag på fylket

Et enstemmig Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok tirsdag at elever i videregående skole skal kunne benytte t:kort Skole utenom skolens ordinære start- og sluttider. Begrensningen på en tur/retur-reise per skoledag opprettholdes.

Fornøyd

Singsaas er glad for at fylkesutvalget valgte å gå inn for forslaget som opprinnelig kom som et innspill fra ungdommer i Åfjord.

– Med dette vedtaket anerkjenner nå at elever i den videregående skolen har behov for fleksibilitet når det gjelder returreisen fra skolen i forbindelse med skolearbeid eller fritidsaktiviteter på lik linje med grunnskoleelever, sier fremskrittspartipolitikeren.

Åfjord Ungdomsråd informerte tidligere i år politikerne om problemene knyttet til at busskort sluttet å virke etter klokka 18:00.

Flinke ungdommer

Fremskrittspartiet ved Gunnar Singsaas brakte saken opp på Fylkestinget. Det ble understreket at elever i distriktene har svært få avganger å forholde seg til. De må gå eller bli hentet for å kunne jobbe med skolearbeid eller delta på fritidsaktiviteter på ettermiddagen. Dette ønsket Fremskrittspartiet å endre.

Gunnar Singsaas og partifellen Mats Ramo satte derfor fram forslag om utvidelse av klokkeslettet for skoleskyss til klokka 20:00. Etterhvert viste det seg at det ikke bare var i Åfjord det hadde vært forvirring rundt reglene for skoleskyss. Tirsdag 1. februar ble det besluttet i fylkesutvalget at elevene har rett på returreise uavhengig av klokkeslett.

– Dette er gode nyheter og det er morsomt at saken startet i Åfjord Ungdomsråd, sier Singsaas. Han mener denne saken viser at det hjelper å si fra. God dialog mellom ungdom og politikere, gav her en forbedret løsning for ungdommene. Vi håper på flere gode innspill fra ungdom framover, sier åfjordspolitikeren.