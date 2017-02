Rådmannen mener behovet for kommuneadvokat er begrenset

Fellesnemnda vedtok i sitt konstituerende møte 25. juni 2015 at Vigdis Bolås skulle bli rådmann og Kai Terje Dretvik kommuneadvokat i en eventuell ny kommune. To dager tidligere hadde daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn Winge (H) inngått en arbeidsavtale med Dretvik som blant annet garanterte ham fire årslønner i etterlønn (Ca. 3,7 mill.) dersom han sluttet i jobben som kommuneadvokat i den nye kommunen. Avtalen vakte oppsikt og sterke reaksjoner da politisk ledelse i Leksvik ble kjent med den i fjor vår.

Krangel om gyldighet

Det ble tidlig klart at det var en uenighet mellom politikerne i Leksvik og rådmann Dretvik om hvorvidt avtalen av juni 2015 var gyldig. Dretvik mente og mener fortsatt den er gyldig, og støtter dette blant annet på en vurdering fra Juristforbundet. Politikerne i Leksvik mente at avtalen var ugyldig fordi daværende ordfører Strøm og varaordfører Winge ikke hadde myndighet til å inngå en slik avtale. Partene klarte ikke å bli enige sommeren 2016. Saken endte med at Leksvik kommunestyre innvilget rådmann Dretvik permisjon med full rådmannslønn (930 000 kroner i året) fra 15. september i fjor til 1. januar 2018. Forutsetningen for vedtaket var at arbeidsavtalen av juni 2015 ikke lenger skulle gjøres gjeldende.

Fortsatt uenighet

I januar i år kom granskingsrapporten fra Revisjon Midt-Norge IKS. Granskerne konkluderte med at Dretviks avtale av juni 2015 var ugyldig. I rapporten kommer det imidlertid frem at rådmann Dretvik fremdeles mener avtalen er gyldig, og at han ikke mener å ha sagt fra seg rettighetene i den.

Utgifter til 604 000 kroner

I desember i fjor ble Vigdis Bolås, som nå fungerer som rådmann både i Rissa og Leksvik, bedt om å fremme en sak for fellesnemnda om behovet for en kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. I saksfremlegget til fellesnemndas møte 9. februar viser hun til hvilke advokatutgifter Leksvik og Rissa hadde i 2016. Ifølge Bolås brukte Rissa og Leksvik til sammen 604 000 kroner på advokatbistand i 2016. Til sammenligning skal Dretvik, som nå er ute i permisjon, i henhold til 2015-avtalen ha 930 000 kroner i årslønn som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.

- Størst advokatbehov i år

Bolås skriver videre at behovet for advokatbistand for den nye kommunen vil være størst i år.

«Alle eksterne avtaler som de to kommunene har i dag, er sagt opp fra 01.01.2018. Oppsigelsene ble sendt i desember 2016. Alle disse avtalene må nå gjennomgås og evt. forhandles om og etableres på nytt. Dette arbeidet må gjøres i løpet av 2017. I tillegg må alle arbeidsavtaler som Leksvik og Rissa kommuner har i dag, etableres på nytt for Indre Fosen kommune i løpet av 2017, og selskapsformer må vurderes i løpet av inneværende år. Arbeidet må ferdigstilles før 01.01.2018», heter det i rådmannens vurdering.

Da fellesnemnda i juni 2015 vedtok Dretvik som kommuneadvokat, var begrunnelsen at den nye kommunen måtte reforhandle mange avtaler og at det dermed var stort behov for advokatbistand. Bolås mener nå at behovet er størst før sammenslåingen trer i kraft 1. januar 2018. Bolås mener advokatbehovet vil avta etter 2018.

Uten innstilling

Rådmannen påpeker videre at advokatene Rissa og Leksvik bruker i dag, har spisskompetanse innen ulike fagfelt. Hun vurderer det slik at en advokat som jobber i 100 prosent advokatstilling i en kommune vil ha generell juskompetanse og spisskompetanse på enkelte fagområder. Hun mener imidlertid det også i fremtida vil være behov for å hyre advokater med annen spisskompetanse, selv om kommunen hadde hatt en egen fast ansatt kommuneadvokat. Til sist viser Bolås til at det er få kommuner i størrelsesorden 10 000 innbyggere som har egen kommuneadvokat i fast stilling. Bolås legger videre fram saken uten innstilling. Det er følgelig politikere som vil fremme forslag til vedtak i møtet.

Vil ikke spekulere i rettsak

Fosna-Folket er kjent med at politikerne i fellesnemnda per i dag er lite positive til å ha en kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Videre har politikerne konflikten om arbeidsavtalen av juni 2015 i bakhodet når saken behandles. Striden er langt fra avklart. Fosna-Folket spurte i forrige uke rådmann Bolås om hun frykter at striden havner i retten. Det ønsket hun ikke å spekulere i. Fosna-Folket er imidlertid kjent med at enkelte politikere anser en rettssak som en sannsynlig konsekvens av uenigheten rundt juni 2015-avtalen.

Leksvik-rådmann Dretvik har ikke besvart Fosna-Folkets spørsmål om hvorvidt han akter å gå rettens vei for å få det han mener han har krav på i henhold til arbeidsavtalen av 23. juni 2015.