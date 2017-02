- Det er tredje gangen jeg sier meg enig med fylkesmannen

Han ønsker å utdype det han mener og forklarer:

- Dette er tredje gangen fylkesmannen uttaler at den endelige løsningen for Fosen bør være én kommune. Og det er tredje gang jeg kommenterer at jeg er enig i det. «Fylkesmannens primære tilråding er at Fosen blir en kommune etter 2020. Av hensyn til de pågående prosessene mellom Rissa og Leksvik bør det vurderes ikrafttreden noe senere». Jeg er enig i det fylkesmannen skriver, og har heller ikke tidfestet dette noe nærmere, sier han.

Indre Fosen viktigst

- Først og fremst er jeg selvfølgelig mest opptatt av at vi skal få til en super kommune i Indre Fosen. Det er en prosess som vi er midt inne i, og som etter mitt syn går særdeles godt. Og om dette blir løsningen for all fremtid er det etter min mening fortsatt en meget god løsning. Det er helt klart det viktigste for meg i dag, utdyper Vollan.

Framtida

Han mener at det samtidig er det viktig å har tanker om framtida, også om det som foregår utenfor egen kommune.

- Det er fantastisk mye positivt som skjer på Fosen. Mange andre regioner misunner oss. Likevel klarer vi ikke å få til store løft på samferdsel og andre viktige samfunnsområder fordi vi opptrer fragmentert og motarbeider hverandre. Dette går også i stor grad ut over samfunnsutviklinga og det vi jobber med i Indre Fosen.

- Vi må bli enige

- Kommunestruktur eller ikke, vi kan ikke fortsette sånn. Vi må finne en måte på Fosen der vi enes internt, for deretter å jobbe sammen om de overordna oppgavene. I dag er vi rigget på en måte der vi skaper en del stridigheter. Vi kunne fått til så fantastisk mye mer. Mitt svar på dette er at vi en gang i fremtiden bør samles om én kommune på Fosen. Jeg skjønner godt at det er mange ulike syn på dette, og at folk reagerer på mitt utspill. Men dette er i hvert fall mitt syn på denne saken, avslutter ordføreren i Rissa.

