Farmerne samles til fagdag

Først ute er Fylkesmannens landbruksavdeling. Anne Solstad skal informere om nytt system for produksjonstilskudd. Blant annet vil hun ta for seg konsekvenser ved feil og mangler i søknaden og eventuell avkorting. Hvilke krav det er til vanlig jordbruksproduksjon og generelle krav til produksjonen er et tema. En bolk om gjødslingsplan vil komme på slutten. Her vil hun ta for seg innhold og krav om at den skal være klar før vekstsesong.

Etter Solstads innlegg åpnes det for diskusjon og utveksling av erfaringer.

Smittevern

Sykdom på dyra har til alle tider vært et problem i husdyrholdet. Mattilsynets Agmund Wik vil etter pausen holde et innlegg som har fått tittelen «Smittevern i landbruket». I europeiske storhusdyrholdninger kjenner en til at resistente bakterier som for eksempel MSRA hos svin har blitt et problem. Dette er problemer som også kan ramme mennesker. I vår tid reiser vi mer. Hva da med å gå rett i fjøset etter heimkomsten? Sykdom på hjorteviltet som ferdes i de samme beiteområdene som husdyra er en annen problematikk som Wik vil ta for seg.

Åpen post

Den siste bolken for dagen er kalt Åpen post. Her vil blant annet LENSA bli et tema. LENSA er en samarbeidsstruktur hvor aktører innenfor skogbruket i Sør-Trøndelag samarbeider innen den enkelte kommune og over kommune- og fylkesgrenser. Strukturen omfatter fem lokale samarbeid og 26 kommuner. Prosjekt LENSA 2009-2012 var en bestilling fra fylkespolitikerne i Sør-Trøndelag ved behandling av melding om kystskogbruket i 2008. Prosjektet la opp til en ordning med pådriver i hvert av de fem nettverkene.