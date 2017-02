Enige i fylkesmannens anbefaling

Å samle Fosen i én kommune vil gi en mellomstor kommune på om lag 25.000 innbyggere.

- Helt ærlig så er nok det å samle Fosen til en kommune det beste for innbyggerne, mener Ove Vollan.

- Det er bedre å tenke sammen enn at vi sitter på hver vår knaus. For meg er det viktig at ressurser ligger nært folket, sier Liv Darell.

Interne stridigheter

Begge påpeker at det i dag brukes mye tid på interne stridigheter mellom kommunene.

- Vi framstår veldig uenige. Hadde vi vært samlet i én kommune ville vi tatt stridighet internt, og stått samlet eksternt. Da ville vi oppnådd en bedre samfunnsutvikling på Fosen.

- Ikke tvang

Vollan mener det er viktig å komme i gang med diskusjonen for å bli én kommune i Fosen.

- Det blir vi i framtida uansett. Vi får ikke en god samfunnsutvikling her før vi samler oss.

- Blir det en tvangssammenslåing?

- Nei, det tror jeg ikke, men det er viktig å starte jobben med å samles til én kommune. Fosen samlet sett oppnår mye mer for innbyggerne dersom vi opptrer med én stemme, sier Vollan.

Fosen kommune i 2020

- Hva med Indre Fosen og jobben som er gjort for sammenslåing av Rissa og Leksvik?

- Det går sin gang. Vi slår oss sammen 1. januar 2018.

- Kan Fosen være samlet i én kommune allerede i 2020?

- Hvis vi legger alle kluter til, avslutter Liv Darell.

Ordfører Ove Vollan sier han i egenskap av å være styreleder i Fosen Regionråd vil innkalle ordførere og rådmenn til møte for en diskusjon så raskt som mulig.