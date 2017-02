Bevilget 93 mill. ekstra til ferjekai

I utgangspunktet var det generelle estimatet fra Statens Vegvesen 30 millioner kroner for ei ny ferjekai på Rørvik ferjeleie. Fylkesmannen har tidligere anbefalt at det skulle settes av 50 millioner kroner.

Nytt kostnadsoverslag

Statens Vegvesen har nå gjennomført et nærmere kostnadsoverslag som viser at kostnaden blir på mellom 115 og 160 millioner kroner. Noe som gir behov for en økt ramme på 93 millioner kroner.

For at nye ferjekaier skal være ferdigstilt innen de nye ferjene settes i drift 1. januar 2019 ble saken hastebehandlet av Fylkesutvalget.

Enstemmig

Fylkesrådmannens innstilling gikk blant annet ut på at rammen for ekstra kai på Røvik økes med 93 millioner til 151 millioner kroner.

Det ble også vedtatt at begge de nye kaiene på Rørvik bygges ut samtidig. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.