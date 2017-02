43-åring etter at chattekompis utførte overgrep mot egen datter: «Fyy faan du e tøff»

Han er også dømt for å ha sett dette overgrepet live over nettet.

Mannen er i tillegg dømt for seksuell omgang med en da 15 år gammel jente. Dette skjedde i 2004. I tillegg er mannen dømt for å ha delt 4 overgrepsbilder og for å ha oppbevart 21 overgrepsbilder og 1 video.

Faren tilsto

Saken mot mannen ble behandlet i Fosen tingrett tidligere i januar. Tiltalte møtte og erkjente seg delvis skyldig etter tiltalen. Det alvorligste tiltalepunktet gjaldt medvirkning til seksuell handling mot barn under 16 år. I juli i fjor ble en annen voksen mann fra Fosen dømt for ved to anledninger å ha utført en seksuell handling mot sin datter som på det tidspunktet var under 10 år gammel. Dette skjedde i februar og mars 2015. Faren har tilstått overgrepene mot datteren. 43-åringen var tiltalt for medvirkning til disse overgrepene fordi den andre mannen delte en livevideo med ham mens han begikk overgrepene. I tillegg mener påtalemyndigheten at 43-åringen påvirket og oppfordret faren til å begå overgrep mot datteren. Den tiltalte 43-åringen nekter straffskyld for dette tiltalepunktet.

- Mørkt

Tiltalte og den andre fosningen fikk kontakt med hverandre over nettet. De to kommuniserte med hverandre på Skype i perioden mars 2014 til august 2015. Tiltalte erkjenner å ha chattet med den andre mannen, og ifølge dommen benekter han ikke innholdet i chatteloggen. Tiltalte mener imidlertid at de chattet om kona til den andre mannen, og han sier han ikke har noen erindring om at de chattet om barna hans. Tiltalte hevder også at han ikke ante hvor gammel datteren til den andre mannen var. Når det gjelder filmen som den andre mannen delte med tiltalte, så hevder tiltalte at kvaliteten var dårlig og at det var så mørkt at han ikke så konkret hva som skjedde. Tiltalte benekter at han visste at tiltaltes datter var med i videoen. Han mente det like gjerne kunne ha vært en dukke som lå i sengen.

«E vel heller gal»

To ganger på nyåret i 2015 delte den andre fosningen livevideo hvor han begikk såkalte seksuelle handlinger mot datteren mens hun sov i sin egen seng om kvelden. Retten mener at tiltalte så disse videoene og at han var klar over at det var den andre mannens mindreårige datter som ble utsatt for overgrep. Politiet har ikke funnet livevideoen, så retten har lagt farens tilståelse samt chatteloggen til grunn for dommen mot tiltalte. Retten mener tiltalte tok initiativ til filmingen. Ifølge chatteloggen spør den andre mannen tiltalte om han ser noe, hvorpå tiltalte spør om han får snudd henne. Den andre mannen svarer da at hun ikke sover tungt. Noe senere skriver tiltalte: «Klar for kuk vel?». Noen minutter etter det igjen startes en ny livevideo, og tiltalte og den andre mannen chatter mens livesendingen pågår. Igjen spør den andre mannen tiltalte om han ser, hvorpå tiltalte svarer ja. Tiltalte skriver så «sprut» til den andre mannen og spesifiserer hvor han skal gjøre det. Den andre mannen sier «sånn». Da svarer tiltalte: «fyy faan du e tøff». Den andre mannen svarer: «E vel heller gal». Det er underveis i denne chattedialogen at politiet og retten mener at faren begikk en seksuell handling mot datteren, og at tiltalte medvirket til dette ved at han så på livevideo og skrev hva den andre mannen skulle gjøre. Fosna-Folket ønsker å presisere at norsk straffelov skiller mellom seksuell handling og seksuell omgang der seksuell omgang gjelder samleie og «samleielignende forhold» (se fakta), noe det ikke er snakk om i denne saken.

Retten overbevist

Rundt to uker etter denne episoden, begikk faren nok et overgrep mot datteren. Også ved denne anledningen skal han ha delt en livevideo med tiltalte. I chatten gir tiltalte uttrykk for at det er litt mørkt, før han ber den andre mannen om å utføre en handling på det som er datteren. Noen uker etter dette, skrev tiltalte til en annen chattekompis hvor han fortalte om det han hadde sett i livevideoen med den andre mannen. Av hensyn til fornærmede, har Fosna-Folket valgt ikke å fortelle nøyaktig hva tiltalte skrev, men det går fram i meldingen at han hadde sett en annen trønder gjøre noe med sin 11 år gamle datter. Også faren, som har tilstått overgrepene mot datteren, vitnet i saken mot tiltalte. Det var en lavmælt mann som tok plass i vitneboksen. Han snakket så lavt at det av og til var vanskelig å høre hva han sa fra tilhørerbenken. Mannen ga uttrykk for at han angret sterkt på det han hadde gjort. Mannen beskriver tiltalte som masete i chatten, og svarte at han ikke ville begått overgrepene mot datteren om det ikke hadde vært for masingen fra tiltalte. Retten er overbevist om at tiltalte var klar over at det var mannens datter som ble utsatt for handlingene og at chattekompisens datter var et lite barn. Retten mener videre at tiltalte så hva som foregikk gjennom livevideoen som ble overført på Skype.

«Hvorvidt filmen tydelig viste hva som foregikk, eller om det var mørkere og mer utydelig å se, er etter rettens syn uten betydning», står det i dommen.

Retten mener at overgrepene ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

«Det er ikke grunnlag for å straffe tiltalte som medvirker lavere enn NN (navn på far, red.anm.) som den umiddelbare gjerningspersonen», står det i dommen.

Sex med 15-åring

Den tiltalte 43-åringen var også tiltalt for seksuell omgang med en 15 år gammel jente. Dette skjedde tilbake i 2004. Tiltalte var da 30 år gammel. Fornærmede har aldri anmeldt saken. Det var politiet som anmeldte forholdet da de ved en tilfeldighet ble kjent med det i forbindelse med etterforskningen av tiltalte.

- Vi hadde et godt vennskap helt til jeg ble pågrepet i november 2015, sa tiltalte i retten.

Han innrømmer å ha hatt seksuell omgang med 15-åringen tre dager før hun fylte 16 år. Fornærmede, som i dag er en voksen kvinne, mener selv at det var snakk om seksuell omgang ved flere anledninger før hun fylte 16 år. Retten er på sin side overbevist om at det var flere samleier mellom tiltalte og fornærmede mens fornærmede fortsatt var 15 år gammel.

- Barn i tidlig pubertet

43-åringen var videre tiltalt for å ha delt 4 overgrepsbilder og for å ha oppbevart 21 overgrepsbilder og 1 video. Overgrepsbilder er bilder som seksualiserer barn eller som viser overgrep mot barn. Barn er i lovens forstand personer under 18 år. Tiltalte sa i retten at han ikke var klar over dette, og at han trodde det var bilder som seksualiserte barn under den seksuelle lavalder (16 år, red.anm.) som var ulovlig. Han mente videre at bildene ikke viser «barn». I retten ble tiltalte spurt om hva han definerte som barn.

- Det er barn under den seksuelle lavalderen (16 år, red.anm.), svarte tiltalte.

Retten mener imidlertid at bildene utvilsomt viser barn som er under 18 år.

«Samlet sett vurderer retten det slik at barna fremstår å være i tidlig pubertet», heter det i dommen.

Retten påpeker likevel at det er snakk om få bilder og at det er tale om straff i det lavere sjikt for bestemmelsen.

Reagerer på håndteringen

Tiltalte uttrykte i retten stor misnøye mot både politiet og påtalemyndighetens håndtering av saken samt lokalavisas omtale av saken. Han viste blant annet til at han ble kjent med tiltalen gjennom Fosna-Folket, og at den ble forkynt for ham på riktig måte først mange uker senere. Tiltalte reagerte også sterkt på at han ble dratt inn i en overgrepsbildesak. 43-åringen påpekte at han var tiltalt for oppbevaring og deling av noen få nakenbilder av tenåringsjenter som han mener er i alderen 16- til 18 år, mens hovedmannen i overgrepsbildesaken ble dømt for oppbevaring av over 400 000 overgrepsbilder som blant annet viste grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder. Tiltalte påpekte også at han trodde lovlighetsgrensen for bilder som seksualiserer barn gikk på 16 år likens som den seksuelle lavalderen, og ikke 18 år.

- Politiet har fremstilt det som om jeg har vært en del av en klan som har drevet på med barneporno, sa tiltalte i retten.

Han nekter videre for at han har en seksuell dragning mot barn, men innrømmer at han har en seksuell interesse for tenåringsjenter.

Retten fant det bevist at tiltalte hadde handlet som beskrevet i tiltalen og dømte 43-åringen til 1 år og 5 måneders fengsel. Varetekt kommer til fradrag på straffen med 38 dager. Fosningen ble også dømt til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen han hadde seksuell omgang med da hun var 15 år.