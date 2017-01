Skulle til Hitra - endte på Frosta

Mannen ble savnet etter at han ikke kom frem til angitt tid på Hitra tirsdag ettermiddag.

- Mannen kom til rette på Frosta. Han er i god behold. Han navigerte rett og slett feil da han kom uti Trondheimsfjorden fra Børsa. Han dro innover i stedet for utover. Han ville jo ha truffet på land før eller siden uansett, men han endte altså på Frosta. Der banket han på en dør for å høre om de kunne hjelpe ham med å bestille taxi. Mannen i huset skjønte at båtfareren hadde hatt problemer, og valgte å kontakte politiet for å informere, opplyser redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Han legger til at mannen har fått overnatting og sover trygt på Frosta i natt.

Skulle vært frem 16.00

Det var familien til mannen som klokken 19.20 tirsdag kveld ringte politiet etter at mannen ikke hadde kommet til Hitra til avtalt tid.

Mannen i 70-årene er fra Hitra. Tirsdag skulle han ta bussen til Børsa for å hente en båt han hadde kjøpt, opplyser politiet til Fosna-Folket. Det skal være snakk om en 21 fots plastbåt.

- Mannen skulle dra fra Børsa småbåthavn i 11-12.00-tida. Båtturen ut til Hitra tar 3-4-timer. Han skulle dermed ha vært fremme på Hitra i tre-firetiden, sa operasjonsleder Brende til Fosna-Folket tirsdag kveld.

Forlot havna

Politiet fikk tidlig vite at mannen hadde forlatt småbåthavna i Børsa.

- Mannen har ikke med seg mobil. Vi sender nå en politipatrulje til småbåthavna på Børsa for å se om vi klarer å finne flere opplysninger der, sa Brende.

Redningshelikopter

Også Hovedredningssentralen trykket på den røde knappen.

- Vi ble varslet om hendelsen for en halvtime siden. Mannen er savnet i området Børsa - Fillan. Vi sender ut rednignsskøyte, redningshelikopter og Sea King. I tillegg er alle båter i området varslet, opplyste redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Fosna-Folket klokken 20.50.

Ikke lenge etter ble altså mannen funnet i god behold.