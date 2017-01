Ny underskriftskampanje for Ørland + Bjugn

Mens Åfjord og Bjugn tirsdag fattet gjensidige vedtak om sammenslåing, har en ny underskriftskampanje om sammenslåing av Ørland og Bjugn fått ben å gå på i sosiale medier.

Trenger 500 underskrifter

Denne gang er Sør-Trøndelag fylke og Fylkesmannen som skal være mottaker av underskriftene - ikke kommunestyrene i de to kommunene slik som sist gang.

LES OGSÅ: - Vi nådde målet på knapt noen timer

Da endte det med et rungende nei til ny dialog med Ørland i Bjugn, mens politikerne i Ørland valgte å avvente resultatet av prosessen Bjugn er inne i med Åfjord og tidligere Roan.

- Dette går til fylket i stedet. For at fylket skal behandle saken trenger vi 500 underskrifter, og denne gangen kan både ørlendinger og bjugninger signere samme oppropet, sier Thor Bretting, representant for Høyre i Ørland kommunestyre.

Tror antallet skyter fart

Bretting er blant til sammen syv initiativtakere fra begge sider av kommunegrensa som har opprettet kampanjen «Hjelp oss å slå sammen Bjugn og Ørland til 1 kommune» på nettstedet Minsak.no. Kampanjen ble opprettet mandag kveld, og har i skrivende stund 220 underskrifter.

- Responsen har vært god så langt. Jeg vil tro antall underskrifter skyter fart nå som det er gjort vedtak i Åfjord og Bjugn. Mange er skuffet, sier Bretting.

«Fly å vainj»

Slagordet er det samme som forrige gang: «Fly å vainj, hainj i hainj». Intiaitivtakerne skriver følgende under oppropet:

«Bjugn og Ørland kommuner hører naturlig sammen. Nå må Fylkesmann gripe inn for å slå sammen Bjugn og Ørland til 1 kommune, uten noen heftelser og avtaler fra partene. Dette kan gjøres av den nye kommunen for å bestemme hva og hvor i den nye kommunen».

LES MER: Åfjord går for storkommune

- Vi ber om at fylket slår sammen Ørland og Bjugn, uten noen forpliktelser på forhånd. Man starter med blanke ark, utdyper Bretting.

Ikke over

- Er ikke slaget om frivillig sammenslåing av Ørland og Bjugn tapt nå?

- Nei, vi er enige om å kjøre videre. Det er ikke over ennå, og vi skal stå på, svarer Bretting.

Ifølge han er det nå heftig debatt særlig på Facebook omkring Bjugns skjebne i kommunereformen.

- Det er et slags opprør i Bjugn, og det kommer nokså kvasse kommentarer ut på nett om at de ikke vil slå seg sammen med Åfjord. Det er folk fra hele Bjugn som sier det.

Grensejusteringer

Ifølge Bretting er det både ørlendinger og bjugninger blant de 220 underskriftene som har kommet inn så langt. Han mener det kun er et spørsmål om tid før målet om 500 blir nådd.

LES OGSÅ: Bjugn-øy til Ørland?

- Hvis det blir 500 underskrifter er fylket nødt til å behandle saken og ta det på alvor. Dersom det ikke går, vet jeg at flere i Bjugn vil søke om grensejusteringer for å bli en del av Ørland. Det kan bli aktuelt, men nå kjører vi denne saken først, sier Bretting.

Fylkesmannens endelige tilrådning om kommunestruktur på Fosen blir offentliggjort senere denne uka.