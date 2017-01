I Rissa har det kommet inn mange innspill til når, og hvor lang elgjakta bør være. I utgangspunktet er det opp til kommunene selv å avgjøre om de vil ha forkortet jakt. Om det ikke sendes inn en søknad om forkortet jaktperiode blir den på hele perioden direktoratet har sendt ut høring på.

Mange innspill

Leder i viltnemnda i Rissa, Reidar Gullesen, ba for en tid siden om å få innspill, og opplyste at målet var at Fosen hjorteviltregion skulle kunne enes om ei felles jakttid.

Innspillene som har kommet i Rissa viser at det er omtrent like mange meninger som muligheter i forhold til start og stopp på jakta.

Skadedyr

Noen påpeker at å ha jakt hele perioden, det vil si fra 25. september til 23. desember er smart i og med at jaktlagene da lettere kan ta ut elg som gjør skade, blant annet på rundballer, helt fram til jul.

Utsatt start

En god del ønsker jaktstart først 5. oktober som Rissa har praktisert de siste årene. Flere mener at fire ukers jakttid bør være nok.

Saueeiere påpeker at start 5. oktober gir større sjanse for at mesteparten av beitedyra er hentet hjem.

Noen mener hvert enkelt jaktlag selv bør få bestemme hvor lang periode det skal jaktes innenfor rammen som Miljødirektoratet har satt.

Nok med tre uker

Brukere av utmarka som ikke jakter, mener tre ukers elgjakt bør være nok.

Det påpekes at fellingsprosenten i Rissa har vært på 80-90 prosent med tre uker jakt, og at kommunen har ei stabil og solid elgstamme.

Vil diskutere

- Det ser ikke ut til å bli enkelt å enes om dette Reidar Gullesen?

- Nei, det gjør det nok ikke. Vi skal ha et møte i viltnemnda snart og se på innspillene. Nå har imidlertid direktoratet utsatt høringsfristen på ubestemt tid, opplyser Reidar Gullesen.