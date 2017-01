Brenner for landbruket

Over hele landet har de tent bål i dag for å markere at de synes utviklinga har gått av skaftet når det gjelder landbrukspolitikken.

– Vi har bare tre prosent dyrkbar mark i landet vårt. For at vi skal kunne ha et landbruk som skal kunne sikre oss mat, må vi ta hele landet i bruk, sier Gilde.

Gilde og de andre medlemmene i Norges Bondelag mener den foreliggende landbruksmeldinga er på kollisjonskurs med bønder, stortingsflertallet og det norske folket.

Gilde sier det ikke er noen sjølsagt sak at en har et jordbruk fra de sørlige landsdelene og helt opp til de nordlige her i landet. Skal norsk landbruk overleve, må en ha en landbrukspolitikk som tar inn over seg de særegenhetene det norske landbruket har.

– Norge trenger bønder, sier Gilde.