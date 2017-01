- Befriende å få lov til å utfolde seg på denne måten

Kim Stokke, eller HOAX om han også kalles, har gjennom det tre dager lange kurset instruert tilsammen 15 ungdommer fra Åset og Stokksund oppvekstsenter. Ungdommene fikk lære litt om graffitiens opprinnelse før de selv satte i gang med ideer, skissering og utførelse av disse.

Spraybokser og hiphop

Da Fosna-Folket tar turen innom parkeringshuset under Parken kjøpesenter er det lett å finne frem til kunstnerne. Jeg følger lukten av spraybokser, lyden av hiphop og driftige ungdommer i arbeid, og finner en liten åpning i den store, grønne presenningen som er hengt opp.

Bak presenningen er de unge kunstnerne godt i gang og verket skal snart ferdigstilles. Kim går rundt og legger på siste finish og noen skygger på verkene som straks er klare, og skryter av ungdommene.

- De er veldig flinke og har gjort alt selv. Alle har fått med noe av sine ideer som de lagde skisser av, og så er det blitt satt sammen til det du ser på veggen bak her, forteller Stokke.

Dekorte vegg i p-huset

Kulturskolerektor Tormod Gjersvold er godt fornøyd med at de har fått lov til å dekorere veggen i parkeringshuset, og synes det er fint at de har fått lov å bruke veggen i parkeringshuset til prosjektet.

- Opprinnelig var det meningen at vi skulle gjøre dette på kanvas, men det blir jo ikke helt det samme resultatet. Vi er veldig glade for at Øyvind Ugedal lot oss bruke veggen til prosjektet, forteller Gjersvold.

Kurset har foregått i skoletida torsdag og fredag, og deltagerne forpliktet seg dermed også til å bruke lørdag morgen og formiddag på ferdigstillingen av det fargerike kunstverket. Ungdommene synes også selv det har vært svært lærerikt å delta på kurset.

- Unik opplevelse

- Det har vært spennende. En unik opplevelse. Vi lærte mye nytt, og fikk se hvordan det fungerer med spraybokser og kombinasjon av de ulike fargene, sier Vegard, Amund og Magnus.

Guttene forklarer at de først var litt redde for å ødelegge, men at de etter hvert fikk teken på å håndtere sprayboksene.

- Jeg var litt redd for å ødelegge, men det var heldigvis lett å rette opp små feil. Først så vi filmen Style Wars, og lærte om graffitiens historie. Det har vært veldig lærerikt, og artig å se hvor mye man kan gjøre med en sprayboks, forteller Vegard.

Guttene er enige om at det er mye penere med et fargerikt kunstverk enn en grå vegg i et parkeringshus.

- Det er så mye bedre enn å se en grå, trist vegg. Det er befriende å få lov til å utfolde seg på en vegg på denne måten, sier Amund.

I den andre enden av veggen er Karoline Kiran Sagmyr (14) i gang med å fullføre sin del av verket.

Signerte verket

- Det er ganske tøft, artig men litt vanskelig også. Jeg prøver å gjøre mitt beste, få til reine streker, sier hun.

Det er første gang hun har testet graffiti, men interessen for tegning og skissering er absolutt vekket hos henne.

- Jeg føler at jeg har fått til litt nå, og laget litt skygger og sånn. Jeg tror nok kanskje jeg har lyst til å lære litt mer om tegning, sier hun.

Etter kyndig veiledning fra Kim får alle lagt de siste strålene fra sprayboksene på verket, som deretter signeres av alle kunstnerne.

- Fantastisk, bra jobba, sier Kim og drar i gang en runde applaus for ungdommene.