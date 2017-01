150 unge «flyktninger» er på vei til Ørland

Kommende helg ankommer mellom 150 og 160 ungdommer Ørland. Bakgrunnen for besøket er at ungdommene, som ledd i forberedelsene til humanistisk konfirmasjon, skal få en mulighet til å sette seg selv i en flyktnings sted.

Rekord

Dette blir 13 gang at Human-Etisk Forbunds lokallag i Fosen arrangerer rollespillet «På flukt». Og aldri før har så mange unge deltatt i rollespillet på Fosen.

Leder Gunn Berit Tangen i Human-Etisk Forbund (HEF) avdeling Fosen forteller til Fosna-Folket at det denne gang er ungdommer fra Orkdal, Malvik og Stjørdal, i tillegg til fra Fosen, som deltar i rollespillet. HEF Fosen har aldri tidligere vært i nærheten av å ha så mange konfirmanter med på dette spesielle arrangementet.

Få ungdom til å reflektere

- At så mange deltar er stor stas for lokallaget, sier Tangen. Hun forklarer at HEF Fosen gjennom «På flukt» gjør et viktig arbeid i forhold til å få ungdommer til å reflektere over hvor godt det på mange måter er å få bo i Norge.

Som tidligere så vil Hårberg skole i Ørland være utgangspunkt for rollespillet. Herfra blir ungdommene sendt ut til fots, og skal etter evne klare seg som flyktninger. Rollespillet foregår i mørketida, og Gunn Berit Tangen anmoder derfor de som ferdes langs veiene i området lørdag og søndag om å vise hensyn da det vil være ekstra mange som ferdes til fots. Det gjelder også natta mellom lørdag og søndag kommende helg.