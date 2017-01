– Vi sier nei

– Vi blir ikke med, sier Einar Eian.

Brøt

Roan kommunestyre vedtok i desember å bryte forhandlingene med Åfjord og Bjugn, som tok sikte på en sammenslåing av de tre. Det etter at Roan hadde deltatt på kun ett av forhandlingsmøtene hvor alle tre deltok.

Dette svarte bjugningene Det er svært jevnt mellom de som er for og de som er mot sammenslåing med Åfjord i Bjugn. – Et kjemperesultat, sier ordfører Undertun.

– Vi har et stående vedtak på at vi skal se nærmere på en mulig sammenslåing med Åfjord, og det står seg uansett hva kommunestyrene i Bjugn og Åfjord måtte vedta, sier Einar Eian.

Roan kommunestyre har bedt Åfjord om må klargjøre hvem av Bjugn eller Roan de vil fortsette videre forhandlinger med. Eian er ikke så sikker på at de vil få det svaret.

– Har forståelse

– Jeg har forståelse for at politikerne i de to kommunene vil gi et signal som de etter egen overbevisning mener er det beste for framtida. Når dette berører en tredjepart, så må imidlertid den også bli hørt, mener Eian.

Kun fire prosent av åfjordingene vil slå seg sammen med bare Bjugn Resultatet av innbyggerundersøkelsen i Åfjord viser at nesten halvparten av de spurte ønsker å slå seg sammen med Roan.

Det var Senterpartiets Ola Krogfjord som fremmet et forslag om kommunereformen som ble vedtatt med knappest mulig flertall i Roan. Da hadde den sammen forsamlinga like før vedtatt, det også med knappest mulig flertall, at kommunen skulle delta i samtalene med Bjugn og Åfjord.

Både kommunestyret i Bjugn og kommunestyret i Åfjord skal i dag tirsdag, stemme over det svaret de skal gi rundt kommunereformen.