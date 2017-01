Stokøylag til topps i quizturnering

Arrangør og quizmaster bak den årlige foreteelsen under kulturuka er Asgeir By. Til daglig lærer ved Åset skole, der quiz er et viktig trivselsfremmende tiltak. Skolen skal for øvrig i ilden på NRK snart.

– Det var ti lag for delt på omtrent femti deltakere under årets mesterskap, forteller By.

Quizveteran

Åfjordingen er en veteran innen quizmiljøet og har holdt på med dette i femten år. Quiz er en utpreget vinteraktivitet.

– Om sommeren er det pause, forteller By.

På denne tida regner han med at han har laget mellom åtte og ni tusen spørsmål med tilhørende fasitsvar. To ganger i måneden pleier det å være samling på Dijam. By sier de hadde det på andre steder tidligere, men de siste åra har Dijam vært kveldens adresse.

Koselig

– De har fin service, og de pleier å gjøre det litt ekstra koselig, sier By.

Fredag er sjølve quizdagen. Da kommer det først og fremst lag fra hele Åfjord, men også en og annen slenger fra andre steder på halvøya. Blant annet et lag fra Bjugn.

– Du veit, vi er senter på Fosen, sier By spøkefullt.

Regelen for å stille lag sier at det ikke kan ha flere enn seks medlemmer. Ellers er sammensettinga av laget fri.