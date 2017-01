- Hele bilen er full av glasskår

Før midnatt fredag har pøbler vært på ferde og kastet en stein gjennom bilruta til sønnen hennes, forklarer ei mor som ikke ønsker å stå frem med navn i avisa.

- Blir skeptiske

Da Fosna-Folket trefefr kvinnen søndag er bilen flyttet inn i garasjen.

- Vi blir jo litt skeptiske til å ha bilene våre ute om natta nå, vi har ikke vært borti at noen har gjort skadeverk på biler her tidlgere, forteller kvinnen.

Hun er oppgitt og irritert over det hun kaller pøbelstreker.

Vil bli anmeldt

- Jeg satt og så på håndballkamp og hørte et dunk og fliring, men jeg tenkte ikke over at det var noen som drev på med hærverk så jeg gikk ikke ut for å se, forklarer hun.

Hun håper at noen kan ha sett eller hørt noe og tipser politiet.

- Jeg blir irritert og forbannet over at det ikke skal gå an å ha biler parkert i gårdsplassen uten at sånt skal skje. Det er sikkert pøbelstreker, men hvis det er noen som har noe i mot sønnen min så kan de heller ta det opp med ham direkte, sier mora, som opplyser at forholdet vil bli anmeldt.